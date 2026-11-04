दिल्ली की हवा और जहरीली हुई, AQI 400 के करीब; 21 स्टेशन 'गंभीर' कैटेगरी में
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे हवा और जहरीली होती जा रही है। बुधवार सुबह 59 निगरानी केंद्रों में से 21 ने हवा की गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया। सुबह 7:05 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 373 पर था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है।
दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे देश की राजधानी हवा और जहरीली होती जा रही है। औसत AQI 400 के करीब पहुंच गया है। बुधवार सुबह 59 निगरानी केंद्रों में से 21 ने हवा की गुणवत्ता को 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया। सुबह 7:05 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 373 पर था, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है। मंगलवार को 24 घंटे का औसत AQI 350 था। मंगलवार का यह आंकड़ा पिछले 287 दिनों में सबसे खराब था।
PM 2.5 मुख्य प्रदूषक था
59 में से 54 निगरानी केंद्रों पर PM 2.5 मुख्य प्रदूषक था। पंजाबी बाग में सबसे अधिक AQI (452) दर्ज किया गया, इसके बाद जहांगीरपुरी (450) और आईआईटी दिल्ली (446) का स्थान रहा। पांच केंद्र 'खराब' श्रेणी में थे, जबकि बाकी 23 केंद्र 'बहुत खराब' श्रेणी में थे।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, 0-50 AQI को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है।
3 दिन AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में रहेगा
'एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम' के अनुसार, 4 से 6 नवंबर के बीच हवा की गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में रहने की संभावना है। अगले छह दिनों तक यह 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणियों के बीच ऊपर-नीचे हो सकती है। दिवाली पर पटाखे जलाने से हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो सकती है।
खेतों में आग लगने की 1561 घटनाएं
नासा के सैटेलाइट डेटा से पता चला है कि 1 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच पंजाब और हरियाणा में खेतों में आग लगने की 1561 घटनाएं हुईं। इनमें से 1406 घटनाएं पंजाब में और 155 घटनाएं हरियाणा में दर्ज की गईं। इनमें से 167 घटनाएं 2 नवंबर को दर्ज की गईं। पिछले साल इसी अवधि के दौरान, उपग्रहों ने आग की 2068 घटनाएं देखी थीं। हालांकि, इन आंकड़ों को संदर्भ के साथ देखा जाना चाहिए, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पराली जलाने का समय बाद के घंटों में खिसक गया है।
2025 में, मेटियोसैट द्वारा दर्ज की गई आग की घटनाओं में से 98 प्रतिशत दोपहर 3 बजे के बाद देखी गईं, जबकि 2024 में यह आंकड़ा 94 प्रतिशत था। इसलिए, केवल इसी कारण से दोनों आंकड़ों में अंतर हो सकता है। ये दोनों ही आंकड़े वास्तविक संख्या से कम हैं, क्योंकि अब पराली जलाने की अधिकांश घटनाएं दोपहर 1:30 बजे के आसपास उपग्रह के उस क्षेत्र से गुजर जाने के बाद होती हैं।
न्यूनतम तापमान भी बढ़ा
मौसम विभाग के अनुसार, जहरीली हवा के बीच, बुधवार को दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 0.8 डिग्री अधिक है। अन्य मौसम केंद्रों की बात करें तो, पालम में न्यूनतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री अधिक है। लोधी रोड पर तापमान 16.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक है, जबकि रिज स्टेशन पर तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है। अयानगर में न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के औसत से 0.4 डिग्री अधिक है। बुधवार सुबह 8.30 बजे तक के 24 घंटों के दौरान, इन पांचों मौसम केंद्रों में से किसी पर भी बारिश दर्ज नहीं की गई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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