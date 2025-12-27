यूं ही जहरीली नहीं दिल्ली की फिजा! हवा में ऐसे 19 तरह के विषैले तत्व मौजूद
दिल्ली के प्रदूषण को यूं ही जहरीला नहीं माना जाता। दिल्ली की हवा इसलिए खराब है क्योंकि इसमें 19 प्रकार के हानिकारक तत्व (एलीमेंट) मौजूद हैं। इनमें से कई तत्व कैंसरकारी हैं तो कुछ ऐसे भी हैं, जो तमाम प्रकार की स्वास्थ्य परेशानियां पैदा करते हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इनके स्रोत पर नियंत्रण करके ही इनसे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। प्रदूषण के स्तर को आमतौर पर पीएम 10 और पीएम 2.5 के आधार पर प्रकट किया जाता है, लेकिन पीएम 10 और पीएम 2.5 से केवल प्रदूषक कणों का आकार ही पता चलता है। पीएम 10 प्रदूषक कणों का व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम होता है, जबकि पीएम 2.5 प्रदूषक कण बेहद बारीक होते हैं।
इनकी बारीकी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यह इंसानी बाल की मोटाई से लगभग 30 गुना छोटा होता है। बहुत बारीक होने के चलते यह सांस के जरिये हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।
पीएम 2.5 प्रदूषक कणों में कौन-कौन से हानिकारक तत्व शामिल हैं, इसकी गहन जानकारी के लिए जनवरी 2017 से लेकर 2021 के बीच हवा के नमूनों की जांच की गई। इस अध्ययन से पता चलता है कि दिल्ली की हवा में 19 प्रकार के हानिकारक तत्व मौजूद हैं। जो इंसानी स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक माने जाते हैं। अलग-अलग मौसम में हानिकारक तत्वों की सांद्रता में भी बदलाव आता है। नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन में भी शोध को जगह दी गई है।
ये तत्व मौजूद
दिल्ली की हवा में एल्यूमिनियम, आयरन, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, क्रोमियम, निकल, आर्सेनिक, मोलिबडेनम, क्लोरीन, फास्फोरस, सल्फर, पोटैशियम, लेड, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैगनीज, ब्रोमीन तत्व मौजूद रहते हैं। ये सांस के जरिये हमारे शरीर के अंदर दाखिल होते हैं और तमाम तरह से शरीर को बीमार करते हैं।
डॉ. सुमित डूकिया, एसोसिएट प्रोफेसर, आईपीयू, ''हवा में मौजूद हानिकारक तत्व इंसानी स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें से तमाम एलीमेंट इंसानी गतिविधियों से उत्सर्जित होते हैं। जब तक इनके उत्सर्जन स्रोत को कम नहीं किया जाएगा तब तक प्रदूषण पर नियंत्रण करना संभव नहीं होगा।''