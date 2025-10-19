Delhi AQI : दिवाली से पहले ही दिल्ली में ‘जहरीली’ हुई हवा, आनंद विहार में प्रदूषण लेवल 400 के पार

संक्षेप: Delhi AQI Level Today : दिवाली से पहले ही दिल्ली की फिजा एक बार फिर जहरीली हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में रविवार सुबह के समय कहीं हल्की तो कहीं धुंध छाई रही। इस दौरान आनंद विहार इलाके में सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 418 पर पहुंच गया, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है।

दिवाली से पहले ही दिल्ली की फिजा एक बार फिर जहरीली हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में रविवार सुबह के समय कहीं हल्की तो कहीं धुंध छाई रही। इस दौरान आनंद विहार इलाके में सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 418 पर पहुंच गया, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। वहीं, आईटीओ पर एक्यूआई 284 और इंडिया गेट पर एक्यूआई 269 दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को आनंद विहार में सबसे अधिक एक्यूआई 389 दर्ज किया गया। इसके बाद वजीरपुर (351), बवाना (309), जहांगीरपुरी (310), ओखला (303), विवेक विहार (306), द्वारका (310) और सिरी फोर्ट में यह 307 दर्ज किया गया।

राजधानी में हवा की गति धीमी होने से प्रदूषण स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली में शनिवार शाम वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 अंक पर रहा। यह 15 अक्टूबर से लगातार चौथा दिन था, जब दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। सीपीसीबी के मुताबिक, शनिवार को हवा की गति 5.7 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। ऐसा माना जा रहा है कि दिवाली तक दिल्ली में एक्यूआई 300 से ऊपर जा सकता है।

चिंता की बात यह है कि दिल्ली में शुक्रवार को जहां मात्र छह इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर था। वहीं, शनिवार को यह नौ स्थानों पर हो गया। यानी यहां की हवा बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है।

सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

दिल्ली की हवा दोगुनी प्रदूषित राजधानी के कई इलाकों में हवा में प्रदूषण का स्तर दोगुने से ज्यादा है। अगले कुछ दिनों तक राजधानी के मौसम में सुबह हल्की धुंध और कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले दो से तीन दिन राजधानी में हवा की गति और कम होने के आसार हैं। शुरू के दो दिनों में हवा की रफ्तार पांच से 10 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। इसके बाद यह अधिकतम पांच किलो मीटर प्रति घंटा हो सकती है। इससे आने वाले दिनों में हल्की धुंध की स्थिति बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली का अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। राजधानी का अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।