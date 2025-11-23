Hindustan Hindi News
दिल्ली एम्स के वैज्ञानिक से 60 लाख की ठगी, जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी

दिल्ली एम्स के वैज्ञानिक से 60 लाख की ठगी, जमीन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी

संक्षेप:

दिल्ली एम्स में कार्यरत एक वैज्ञानिक के साथ 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। प्लाट दिलाने के नाम पर पीड़ित के साथ ठगी की गई। ठगी का एहसास होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी।

Sun, 23 Nov 2025 03:44 PMKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
दिल्ली के वसंतकुंज साउथ इलाके में एम्स में कार्यरत एक वैज्ञानिक के साथ 60 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने अपना घर बनाने के लिए शांतिकुंज इलाके में एक प्लाट देखा था। जिसे खरीदने के लिए उसने प्लाट के मालिकों से सम्पर्क किया। आरोपियों ने पीड़ित से 60 लाख रुपए ले लिए और फिर न तो जमीन दी और न ही पैसे वापस किए। पीड़ित को ठगी का एहसास होने के बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी।

वसंतकुंज साउथ थाना पुलिस ने शिकायत पर संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉ. निखिल कुमार एम्स दिल्ली में कार्यरत हैं। पुलिस को दिए अपने बयान में उन्होंने बताया कि उन्होंने शांतिकुंज इलाके में चर्च के पीछे और डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के समने अपने घर का निर्माण करवाने के लिए एक 65 स्क्वायर यार्ड का प्लाट पसंद किया था।

जसबीर सिंह देशवाल नाम के एक शख्स के माध्यम से भारत सिंह और ईश्वर सिंह से मुलाकात हुई। दोनों ने बताया कि पीड़ित को 800 स्क्वायर यार्ड जमीन के दस्तावेज दिखाए और बताया कि उसका मालिकाना हक उनके पास हैं। पीड़ित ने जसबीर के माध्यम ने दोनों को 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए।

7 सितंबर 2025 को पीड़ित अपने प्लाट पर गया तो वहां उनकी मुलाकात संजीत सेजवाल नाम के एक शख्स से हुई। संजीत ने उन्हें बताया कि भारत सिंह और ईश्वर सिंह ने उन्हें उनके प्लाट के एवज में कोई पैसे नहीं दिए हैं। जिसके चलते उन्होंने उन्होंने अपना जीपीए भी रद्द करवा दिया है और दोनों के खिलाफ पुलिस को शिकायत भी दी है।

इसके बाद पीड़ित ने जयबीर सिंह और भारत सिंह व ईश्वर सिंह से लगातार सम्पर्क करने की कोशिश की। लेकिन तीनों से सम्पर्क नहीं हो सका। जानकारी निकलने पर पता चला कि तीनों पर फरार है। आरोपी पीड़ित के पैसे लेकर फरार हो गए हैं और उन्हें जमीन भी नहीं मिली है। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी, प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने मामले में संबंधित धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।

