हैवी मेटल का पलूशन दे रहा भूलने की बीमारी, दिल्ली एम्स के शोध में डराने वाली बात

Feb 14, 2026 11:39 am IST लाइव हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्ली
पलूशन के जरिए शरीर में पहुंचने वाले हैवी मेटल्स मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे याददाश्त कमजोर हो रही है और अल्जाइमर का खतरा बढ़ रहा है। विशेषज्ञों ने पाया कि प्रदूषित हवा और पानी इन हैवी मेटल्स को हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं।

पलूशन के कारण हवा और खानपान के जरिए शरीर में पहुंच रहे भारी धातु मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं। इससे सोचने-समझने की क्षमता और याददाश्त कमजोर हो रही है। एम्स दिल्ली के एक शोध के अनुसार, हवा, पानी और भोजन के जरिए लिथियम, एल्युमिनियम और कोबाल्ट जैसे भारी धातु हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। इससे सोचने-समझने की क्षमता और याददाश्त कमजोर हो रही है। वैज्ञानिकों ने पाया कि भूलने की बीमारी (अल्जाइमर) से पीड़ित बुजुर्गों के खून में इन धातुओं का स्तर सामान्य से कहीं अधिक था।

60 से अधिक उम्र के लोगों पर अध्ययन

एम्स के बायोफिजिक्स विभाग के विशेषज्ञों ने तीन विभागों के डॉक्टरों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर शोध किया। यह शोध जर्नल ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी में प्रकाशित भी हुआ है। बायोफिजिक्स विभाग की प्रोफेसर डॉ. शर्मिष्ठा डे ने बताया कि 60 से अधिक उम्र के 65 लोगों और सामान्य लोगों पर अध्ययन किया गया।

खून में ज्यादा पाए गए ये हैवी मेटल्स

जांच में पाया गया कि कमजोर याददाश्त और भूलने की बीमारी से पीड़ित लोगों के खून में लिथियम, एल्युमिनियम, वैनेडियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकेल, जिंक, सिल्वर जैसे धातु का स्तर सामान्य लोगों की तुलना में अधिक था। शोध के अनुसार, मस्तिष्क भारी धातु को नियंत्रित करता है, लेकिन कई कारणों से इसका स्तर बढ़ सकता है, जो अल्जाइमर का कारण बन सकता है।

बड़े स्तर पर अध्ययन की तैयारी

डॉ. शर्मिष्ठा डे ने बताया कि इस शोध के बाद अब बड़े स्तर पर अध्ययन की तैयारी चल रही है। इसमें एम्स दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों के अस्पतालों को भी शामिल किया जाएगा।

पानी, खानपान, हवा से शरीर में पहुंच रहे

शोध के अनुसार, औद्योगिकीकरण, कृषि में उर्वरकों के अधिक इस्तेमाल और सीवेज के कारण वायु, जल, मिट्टी में प्रदूषण की समस्या बढ़ी है। कई इलाकों के भूजल में हैवी मेटल और रासायनिक तत्वों के बढ़ने की समस्या देखी जा रही है। ये तत्व सिंचाई, उर्वरकों के जरिए फल सब्जियों और अनाज में पहुंच रहे हैं। ऐसे में खानपान व हवा के जरिये ये शरीर में पहुंच रहा है। इन धातुओं के अधिक अवशोषित होने से मस्तिष्क के न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं और याददाश्त प्रभावित होती है।

शरीर खुद भारी धातु, जैविक तत्वों को करता है नियंत्रित

अध्ययन में कहा गया है कि शरीर खास तौर पर मस्तिष्क की ऐसी संरचना है जो स्वतः ही भारी धातु सहित जैविक तत्वों को नियंत्रित कर संतुलन बनाए रखता है। फिर भी पर्यावरणीय कारकों समेत कई कारणों से शरीर व मस्तिष्क में उसका स्तर बढ़ सकता है, जो अल्जाइमर जैसी बीमारियों का कारण बन सकता है।

Krishna Bihari Singh

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

