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दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, 464 फैकल्टी पदों पर आए भर्ती के नतीजे

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजीव शर्मा, नई दिल्ली
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दिल्ली एम्स ने पारदर्शिता के साथ 464 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने से दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। 

दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, 464 फैकल्टी पदों पर आए भर्ती के नतीजे

दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। एम्स की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसरों के 464 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। एम्स की ओर से भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 265 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली एम्स में और 199 फैकल्टी को एम्स कैपफिम्स (एम्स-सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज परिसर) में नियुक्त किया गया है। एम्स प्रबंधन के मुताबिक, इन पदों के लिए 3200 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।

6 महीने तक चली इस पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ब्लॉक-चेन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंकों को वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से लॉक किया गया था। सॉफ्टवेयर ने इन अंकों और पहले से तय एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की।

इसमें टाई (बराबर अंक) की स्थिति को सुलझाने के अलावा किसी अन्य स्थिति में मानवीय दखल की कोई भूमिका नहीं रही। एम्स का कहना है कि इससे फाइनल नतीजे जल्दी घोषित करना संभव हो सका। भर्ती प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर अब दिल्ली एम्स में और एम्स कैपफिम्स में फैकल्टी की उपलब्धता को बढ़ाएगी, इससे मरीजों की देखभाल, शिक्षण और शोध कार्य को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

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क्या है ब्लॉकचेन तकनीक?

ब्लाकचेन एक ऐसी डिजिटल तकनीक है, जिसमें जानकारी सुरक्षित और संरक्षित रहती है। इस तकनीक से एक बार जो रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया, उसमें बिना अनुमति छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें बदलाव के लिए भी लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इसके चलते इसका उपयोग पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए किया जाता है। दिल्ली एम्स ने भी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के अंक और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है।

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एनेस्थीसिया विभाग के 58 पदों का परिणाम होल्ड किया

दिल्ली एम्स प्रबंधन ने एनेस्थीसिया विभाग में भी 58 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें आवेदन भी मिले और भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया गया, लेकिन कानूनी पेंच के कारण परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। इनमें 38 पद एम्स दिल्ली में और 20 पद एम्स कैपफिम्स में निकाले गए थे। सूत्रों का कहना है कि एनेस्थीसिया विभाग की फैकल्टी की मेरिट भी तैयार हो चुकी है, कानूनी विवाद में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) के आदेश मिलने के बाद इसके परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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