दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की कमी होगी दूर, 464 फैकल्टी पदों पर आए भर्ती के नतीजे
दिल्ली एम्स ने पारदर्शिता के साथ 464 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली है। माना जा रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया के पूरी होने से दिल्ली एम्स में डॉक्टरों की कमी दूर होगी।
दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। एम्स की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसरों के 464 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। एम्स की ओर से भर्ती प्रक्रिया के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनमें से 265 प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली एम्स में और 199 फैकल्टी को एम्स कैपफिम्स (एम्स-सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज परिसर) में नियुक्त किया गया है। एम्स प्रबंधन के मुताबिक, इन पदों के लिए 3200 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
6 महीने तक चली इस पूरी प्रक्रिया में गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ब्लॉक-चेन डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। प्रक्रिया में ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अंकों को वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का इस्तेमाल करके डिजिटल रूप से लॉक किया गया था। सॉफ्टवेयर ने इन अंकों और पहले से तय एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की।
इसमें टाई (बराबर अंक) की स्थिति को सुलझाने के अलावा किसी अन्य स्थिति में मानवीय दखल की कोई भूमिका नहीं रही। एम्स का कहना है कि इससे फाइनल नतीजे जल्दी घोषित करना संभव हो सका। भर्ती प्रक्रिया के पूरा हो जाने पर अब दिल्ली एम्स में और एम्स कैपफिम्स में फैकल्टी की उपलब्धता को बढ़ाएगी, इससे मरीजों की देखभाल, शिक्षण और शोध कार्य को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
क्या है ब्लॉकचेन तकनीक?
ब्लाकचेन एक ऐसी डिजिटल तकनीक है, जिसमें जानकारी सुरक्षित और संरक्षित रहती है। इस तकनीक से एक बार जो रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया, उसमें बिना अनुमति छेड़छाड़ या बदलाव नहीं किया जा सकता है। इसमें बदलाव के लिए भी लंबी प्रक्रिया को अपनाना पड़ता है। इसके चलते इसका उपयोग पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए किया जाता है। दिल्ली एम्स ने भी भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों के अंक और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया है।
एनेस्थीसिया विभाग के 58 पदों का परिणाम होल्ड किया
दिल्ली एम्स प्रबंधन ने एनेस्थीसिया विभाग में भी 58 पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें आवेदन भी मिले और भर्ती प्रक्रिया को भी पूरा किया गया, लेकिन कानूनी पेंच के कारण परिणाम फिलहाल रोक दिया गया है। इनमें 38 पद एम्स दिल्ली में और 20 पद एम्स कैपफिम्स में निकाले गए थे। सूत्रों का कहना है कि एनेस्थीसिया विभाग की फैकल्टी की मेरिट भी तैयार हो चुकी है, कानूनी विवाद में केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण (कैट) के आदेश मिलने के बाद इसके परिणाम भी घोषित किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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