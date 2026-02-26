गुड न्यूज!एम्स से गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड तक बनेगा एलिवेटेड कॉरिडोर, महज 25 मिनट में तय होगा सफर
दिल्ली के एम्स से महिपालपुर होते हुए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड तक छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का काम शुरू हो गया है। इसका खाका तैयार करने में करीब सात महीने का वक्त लगेगा।
दिल्ली के एम्स से महिपालपुर होते हुए गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड तक छह लेन के एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने का काम शुरू हो गया है। इसका खाका तैयार करने में करीब सात महीने का वक्त लगेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि इस परियोजना के पूर्ण होने पर गुरुग्राम सीमा तक पहुंचने में लोगों को महज 25 मिनट का समय लगेगा। अभी वहां तक जाने में 65 मिनट लगते हैं। यानी लोगों के 40 मिनट बचेंगे।
इन स्थानों से गुजरेगा कॉरिडोर
यह एलिवेटेड कॉरिडोर 20 किलोमीटर का होगा। यह एम्स के पास आईएनए से शुरू होकर ब्रिगेडियर होशियार सिंह मार्ग, अफ्रीका एवेन्यू से गुजरेगा। इसके बाद रिंग रोड को पार कर नेल्सन मंडेला मार्ग से जुड़ेगा और फिर वसंत विहार व वसंत कुंज होते हुए अर्जनगढ़ के पास गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर जाकर जुड़ेगा। इससे आईजीआई एयरपोर्ट पर जाने में आसानी होगी।
इन सड़कों पर दबाव कम होने की उम्मीद
एम्स से महिपालपुर के बीच रोज जाम लगता है। ऐसे में दक्षिणी दिल्ली के साथ उससे जुड़ी नई दिल्ली की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित होता है। एलिवेटेड रोड के बनने पर इन इलाकों के साथ एमजी रोड, रिंग रोड और एनएच-48 पर वाहनों का दबाव होने की उम्मीद है। व्यवहार्यता अध्ययन में संभव पाए जाने के बाद एलिवेटेड रोड की डीपीआर बनाने की ओर कदम बढ़ाया गया है।
