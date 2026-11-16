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दिल्ली एम्स ने जारी की फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी, खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे डॉक्टर

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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एम्स के डॉक्टर खुद का स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली एम्स की ओर से फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी जारी की गई है। इसका मकसद मरीजों की जांच और इलाज में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है।

Delhi AIIMS
दिल्ली एम्स

Delhi AIIMS : आईआईटी की तर्ज पर अब दिल्ली एम्स ने भी फैकल्टी एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी (Faculty Entrepreneurship Policy) जारी की है। इस नई पॉलिसी के तहत संस्थान के डॉक्टर और साइंटिस्ट अपने इनोवेशन और इन्वेंशन को कारोबार का रूप दे सकेंगे। वे खुद का स्टार्टअप शुरू करने के साथ किसी अन्य स्टार्टअप से भी जुड़ सकेंगे।

एम्स की इस पहल का उद्देश्य मेडिकल रिसर्च को प्रयोगशालाओं और शोध पत्रों से आगे ले जाकर मरीजों की जांच और इलाज में स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा देना है। नीति के तहत डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के स्टार्टअप में एम्स की भी पांच प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। यह हिस्सेदारी कंपनी में दूसरे निवेशकों के आने या शेयर बढ़ने से कम नहीं होगी। एम्स का मानना है कि इससे संस्थान में होने वाले शोध को व्यावहारिक रूप दिया जा सकेगा। साथ ही, स्वदेशी मेडिकल उपकरणों और इलाज की नई तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। नीति में कहा गया है कि सरकार के आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया पहल को ध्यान में रखकर यह कदम उठाया गया है।

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दो साल सेवा दे चुके फैकल्टी को मिलेगा मौका

इस पहल से एम्स में नियमित नियुक्ति पाने वाले और कम से कम दो साल की सेवा पूरी कर चुके फैकल्टी जुड़ सकेंगे। वे स्टार्टअप में संस्थापक, प्रमोटर, निदेशक, शेयरधारक, सलाहकार या मेंटर की भूमिका निभा सकेंगे। हालांकि, मरीजों का इलाज, पढ़ाई और शोध उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। वे अपने कामकाजी समय का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही स्टार्टअप से जुड़ी गतिविधियों में दे सकेंगे। इससे अधिक समय के लिए संस्थान की अनुमति लेकर बिना वेतन छुट्टी लेनी होगी।

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संस्थान से आवश्यक स्वीकृति लेनी होगी

एम्स ने पहले से सेंटर फॉर मेडिकल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप (सीएमआईई) के रूप में बायोइन्क्यूबेटर बनाया है। इसके माध्यम से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए तकनीकी सलाह, लैब और आधुनिक उपकरणों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। पॉलिसी के मुताबिक एम्स की तकनीक या बौद्धिक संपदा (आईपी) का इस्तेमाल करने वाले स्टार्टअप को संस्थान से लाइसेंस और आवश्यक स्वीकृति लेनी होगी।

मरीजों को रियायती दरों पर मिलेंगे उत्पाद

पॉलिसी में इस बात पर जोर दिया गया है कि संस्थान के फैकल्टी की ओर से शुरू किए गए स्टार्टअप अपने उत्पाद एम्स में इलाज कराने वाले मरीजों को निशुल्क व रियायती दरों पर उपलब्ध कराएंगे। एम्स के फैकल्टी शेयरधारक के रूप में अधिकतम पांच स्टार्टअप से जुड़ सकेंगे और उन सभी में उनकी कुल शेयरधारिता 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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