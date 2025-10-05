दिल्ली एम्स कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष पर नर्स को प्रताड़ित करने का आरोप

दिल्ली एम्स के कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष पर नर्स को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इस बारे में नर्सिंग यूनियन ने संस्थान के निदेशक को शिकायत पत्र दिया है। नर्सिंग यूनियन ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है।

एम्स नर्सिंग यूनियन ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि वार्ड में निरीक्षण के दौरान विभागाध्यक्ष ने महिला नर्सिंग कर्मचारी को किसी बात पर सबक सिखाने की धमकी दी। इस मामले की शिकायत अस्पताल प्रशासन से करने पर उन्होंने नर्स को दोबारा धमकाया।