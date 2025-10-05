delhi aiims cardiac surgery department head accused of harassing nurse दिल्ली एम्स कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष पर नर्स को प्रताड़ित करने का आरोप, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली एम्स कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष पर नर्स को प्रताड़ित करने का आरोप

दिल्ली एम्स के कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष पर नर्स को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। इस बारे में नर्सिंग यूनियन ने संस्थान के निदेशक को शिकायत पत्र दिया है। नर्सिंग यूनियन ने उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की मांग की है।

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, रणविजय सिंहSun, 5 Oct 2025 08:48 PM
दिल्ली एम्स के कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष के खिलाफ नर्सिंग यूनियन ने संस्थान के निदेशक को शिकायत पत्र दिया है। जिसमें कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष पर नर्स को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की मांग की गई है।

एम्स नर्सिंग यूनियन ने अपने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि वार्ड में निरीक्षण के दौरान विभागाध्यक्ष ने महिला नर्सिंग कर्मचारी को किसी बात पर सबक सिखाने की धमकी दी। इस मामले की शिकायत अस्पताल प्रशासन से करने पर उन्होंने नर्स को दोबारा धमकाया।

इसके बाद नर्सिंग यूनियन ने एम्स के निदेशक कार्यालय का दरवाजा खटखटाया और कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष को निलंबित करने व हटाने की मांग की। इस मामले पर कार्डियक सर्जरी के विभागाध्यक्ष से बात करने की कोशिश की गई लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई।