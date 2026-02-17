दिल्ली के AI समिट में चोरी! CEO का दावा- स्टॉल से गायब हो गए डिवाइस
दिल्ली में चल रहे एआई समिट से एक हैरान और शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। बेगलुरु के एक उद्यमी ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी से स्टॉल से डिवाइसेज चोरी हो गए हैं। NeoSapien नाम की एक कंपनी के सीईओ और को फाउंडर धनंजय यादव का दावा है कि यह घटना उस वक्त हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले वहां मौजूद लोगों को बूथ खाली करने को कहा गया था। उन्होंने घटना को हैरान करने वाला बताते हुए सवाल उठाया कि उनकी कंपनी के AI वियरेबल कैसे चोरी हो सकते हैं, जब वहां एक्सपो एरिया में सिर्फ सुरक्षाकर्मियों को जाने की अनुमति थी।
धनंजय यादव की कंपनी एआई वियरेबल डिवाइसेज बनाती है जो बातचीत को ट्रैक करने और भावनाओं के विश्लेषण में सक्षम है। यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'AI इंपैक्ट समिट का पहला दिन हमारे लिए दर्दभरा रहा।'उन्होंने कहा कि वह वास्तव में इस समिट को लेकर उत्साहित थे, जिसका पहली बार भारत में आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा, ‘मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर इस इकोसिस्टम और सरकार के प्रयासों का समर्थन करना चाहता था। लेकिन इसके बाद जो हुआ, वह चौंकाने वाला था।’
समारोह में शामिल हो रहे कई दिग्गज
एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन दिल्ली के भारत मंडपम में हो रहा है। यह इस साल देश में आयोजित होने जा रहे सबसे हाई प्रोफाइल इवेंट्स में से एक है। पांच दिन तक चलने वाले इस समिट का उद्घाटन पीएम मोदी ने 16 फरवरी को किया। इस ओयाजन में दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हैं। एआई के भविष्य और इसके असर पर जो लोग बात करेंगे उनमें गूगल के सीईओ सुंदर पिचई, माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स, ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन जैसे दिग्गज शामिल हैं।
यादव ने क्या बताया
हालांकि, धनंजय यादव के लिए एआई समिट निराशाजनक रहा क्योंकि पहले ही दिन उनके प्रोडक्ट स्टॉल से चोरी हो गए। उनके मुताबिक दोपहर 12 बजे पीएम मोदी के आगमन से पहले सिक्यॉरिटी जांच की जा रही थी। उन्होंने कहा, 'पीएम मोदी 2 बजे आने वाले थे और इससे पहले दोपहर में 12 बजे से सुरक्षाकर्मी वहां जांच पड़ताल में जुट गए थे।' सीईओ ने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि उनकी कंपनी ने भारत में पहली बार पेटेंडेट एआई वियरेबल बनाए हैं और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए मौके की मांग की। एक अधिकारी ने कहा कि यादव को रहने दिया जाए। हालांकि, एक कुछ और सुरक्षाकर्मी आए और यादव को तुरंत वहां से जाने को कहा। यादव नेक हा, 'लगता है कि उनके बीच समन्वय का अभाव था।' यादव ने कहा कि उन्होंने पूछा था कि क्या वे एआई वियरेबल अपने साथ ले जाएं। कथित तौर पर उन्हें कहा गया कि अन्य लोग अपने लैपटॉप आदि छोड़कर जा रहे हैं और सुरक्षाकर्मी इनका ध्यान रखेंगे।
यादव ने दिखाए खाली पैकेट
यादव ने कहा कि उन्होंने सुरक्षाकर्मियों की बात पर भरोसा करके सामान वहीं छोड़ दिया। उन्होंने कहा, 'मुझे उम्मीद थी कि सामान सुरक्षित रहेंगे और यदि मैं भाग्यशाली रहा तो पीएम मोदी की इन पर नजर पड़ सकती है।'उन्होंने कहा कि समिट एयरिया के गेट छह घंटे तक बंद रहे। जब वह अंत में अपने बूथ पर आए तो देखकर हैरान रह गए कि वियरेबल चोरी हो गए हैं। उन्होंने बूथ पर पड़े खाली पैकेट की तस्वीर साझा की है। उन्होंने कहा, 'इस पर सोचिए जरा, हमने फ्लाइट की टिकट ली। ठहरने का इतंजाम, माल ढुलाई से बूथ तक के लिए पैसा दिया। यह देखने के लिए कि हाई सिक्यॉरिटी जोन से वियरेबल गायब हो जाएंगे।' उन्होंने कहा- यदि वहां सिर्फ सुरक्षाकर्मी जा सकते थे तो यह कैसे हुआ? यह बहुत निराशाजनक है।
