दिल्ली में कृषि भूमि के सर्किल रेट 8 गुना तक बढ़ेंगे, 17 साल बाद किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा

संक्षेप:

दिल्ली सरकार 17 साल बाद कृषि भूमि के सर्किल रेट बढ़ाने जा रही है, जिससे दरें 53 लाख से बढ़कर 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक हो सकती हैं। इससे किसानों को जमीन की सही कीमत मिलेगी और सरकारी राजस्व बढ़ेगा।

Dec 17, 2025 06:59 am ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली में कृषि भूमि की कीमतें आसमान छूने वाली हैं। जी हां, 17 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली सरकार कृषि भूमि के सर्किल रेट को रिवाइज करने की तैयारी में है। ड्राफ्ट प्रस्ताव में कुछ इलाकों में मौजूदा रेट से 8 गुना तक की बढ़ोतरी का संकेत है, जिससे राजधानी की ग्रामीण पट्टी में जमीनों की वैल्यूएशन पूरी तरह बदल सकती है।

क्यों हो रहा है यह बड़ा बदलाव?

2008 के बाद से कृषि भूमि का सर्किल रेट फ्रीज था, पूरे दिल्ली में एकसमान 53 लाख रुपये प्रति एकड़। लेकिन तेज शहरीकरण ने मार्केट वैल्यू को बहुत ऊपर पहुंचा दिया। 2023 में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ था, लेकिन प्रशासनिक अड़चनों से लागू नहीं हो सका। अब राजस्व विभाग ने किसानों, कृषि संगठनों और स्टेकहोल्डर्स से पिछले दो महीनों में मीटिंग्स कीं और फैसला लिया कि कृषि भूमि को प्राथमिकता दी जाए। एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'मार्केट में जमीनें बहुत ऊंचे दामों पर बिक रही हैं, लेकिन स्टैंप ड्यूटी पुराने रेट पर लग रही है। इससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है।'

नई कीमतें कितनी होंगी?

ड्राफ्ट में अब यूनिफॉर्म रेट की जगह लोकेशन के हिसाब से वैरिएशन होगा। चुनिंदा इलाकों में रेट 5 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच सकता है। जहां बड़े खेत अभी भी बचे हैं, वहां बढ़ोतरी ज्यादा होगी, जबकि शहरीकरण वाले गांवों में थोड़ी कम। दिल्ली में 200 से ज्यादा गांवों में 50,000 एकड़ से अधिक कृषि भूमि बची है। इसमें तिगीपुर, खंपुर, हमीदपुर, झांगोला, बैंकनर, नजफगढ़, बिजवासन और धिचाऊ कलां जैसे इलाके शामिल हैं। पड़ोसी राज्यों के रेट्स का भी अध्ययन किया गया है ताकि तुलना सही हो।

किसानों की मांग और सरकारी प्लान

अक्टूबर में किसानों से बातचीत हुईं, जहां उन्होंने 5 से 8 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक की मांग रखी। ये कीमत रोड कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर थी। सरकार अब नियमित अंतराल पर रिविजन का प्रावधान जोड़ने की सोच रही है, ताकि लंबे गैप न रहें और मार्केट वैल्यू से मैच बना रहे। इससे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में विवाद भी कम होंगे।

बड़ा ओवरहॉल का हिस्सा

यह सिर्फ कृषि भूमि तक सीमित नहीं। 28 अक्टूबर 2025 के ऑर्डर से बनी कमिटी रेजिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज के 2014 वाले रेट्स की भी जांच कर रही है। इसमें MCD, NDMC, DDA जैसे विभागों के प्रतिनिधि हैं, जो पिछले 5 साल के ट्रांजेक्शन डेटा और मार्केट ट्रेंड्स देख रहे हैं। लेकिन कृषि भूमि को अलग से प्रायोरिटी मिली है।

