Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली-आगरा हाईवे पर भीषण टक्कर: ट्रक ने बस को रौंदा, 8 घायल, तीन की हालत गंभीर

Apr 05, 2026 08:31 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share

दिल्ली-आगर हाईवे के वाईएमसीए चौक पर एक ट्रक ने राेडवेज बस में टक्कर मार दी। जिससे बस में सवार करीब आठ यात्री घायल हो गए। बस बल्लभगढ़ डिपो से दिल्ली अंतरराज्यीय बस अड्डा जा रही थी।  

दिल्ली-आगरा हाईवे पर भीषण टक्कर: ट्रक ने बस को रौंदा, 8 घायल, तीन की हालत गंभीर

दिल्ली-आगर हाईवे के वाईएमसीए चौक पर एक ट्रक ने राेडवेज बस में टक्कर मार दी। जिससे बस में सवार करीब आठ यात्री घायल हो गए। बस बल्लभगढ़ डिपो से दिल्ली अंतरराज्यीय बस अड्डा जा रही थी। यह हादसा शनिवार देर रात का है। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में जा घुस ट्रक

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक तेज गति से आ रहा था और डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में घुस गया। इसके बाद उसने बस में सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आगे बैठी सवारियों को गंभीर चोटें आईं।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर घायलों को बाहर निकाला। इस दुर्घटना में करीब आठ यात्री घायल हुए हैं। आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें दूसरी बस से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया।

नशे में था ट्रक चालक, यात्रियों का आरोप

हादसे के बाद राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद खुलवाया। बस में सवार यात्रियों ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक नशे में था, हालांकि पुलिस का कहना है कि चिकित्सकीय जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकेगी।

सेक्टर-8 थाना पुलिस के अनुसार ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है, जिसे भी चोट आई है। फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है, जिसमें तकनीकी खराबी या लापरवाही दोनों पहलुओं पर जांच होगी। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि अभी किसी किसी ओर से शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने के बाद अवश्य ही कार्रवाई की जाएगी

रिपोर्ट- अशोक जैन

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Faridabad News Road Accident
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।