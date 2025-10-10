दिल्ली-आगरा हाईवे पर जाम से बड़ी राहत, बघौला फ्लाईओवर पर दीवाली से पहले दौड़ेगा ट्रैफिक

दिल्ली-आगरा हाईवे पर बघौला के समीप लंबे समय से चल रहे फ्लाईओवर निर्माण के कारण हो रहे भीषण जाम से वाहन चालकों और स्कूली बच्चों को जल्द राहत मिलेगी। दीवाली से पहले ही फ्लाईओवर पर ट्रैफिक शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है।

दिल्ली-आगरा हाईवे पर बघौला के समीप लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। त्योहारी सीजन में बढ़ रहे ट्रैफिक को देखते हुए यहां बन रहे फ्लाईओवर पर ट्रैफिक चलाने की तैयारी में है। इसके लिए विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। हालांकि, फ्लाईओवर का निर्माण अपने निर्धारित समय में ही पूरा हो सकेगा।

बघौला गांव में बनने वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य वर्ष 2023 के जून में शुरू हुआ था। उस वक्त इस फ्लाईओवर का कार्य 15 माह में पूरा करना तय हुआ था। लेकिन,निर्माण कार्य के बीच में बघौला गांव के लोगों ने देवली मोड़ पर अंडरपास बनाने की मांग को लेकर फ्लाईओवर के निर्माण का विरोध शुरू कर दिया। इस वजह से इसका निर्माण कार्य ठप हो गया था। देवली मोड़ पर अंडरपास के निर्माण की मंजूरी मिलने में देरी के कारण भी इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तय अवधि में पूरा नहीं हो सका। शिलान्यास के वक्त इस फ्लाईओवर का बजट करीब 21 करोड़ 44 लाख रुपये तय किया गया था। लेकिन, देवली मोड़ अंडरपास के निर्माण की वजह से इसका बजट बढ़ाना पड़ा। फिलहाल इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

जाम बना वाहन चालकों और स्कूली बच्चों की परेशानी पुल निर्माण के चलते दिल्ली-आगरा हाइवे पर लंबे समय से जाम की स्थिति बनी हुई है। पांच मिनट का सफर घंटों में तय होता है। सर्विस रोड जगह-जगह क्षतिग्रस्त है, जिससे दोपहिया वाहन चालक अक्सर चोटिल हो जाते हैं और गाड़ियां भी खराब होती हैं। खासतौर पर सुबह-शाम के समय स्थिति गंभीर रहती है। स्कूल जाने वाले बच्चों को समय से पहले घर से निकलना पड़ता है, फिर भी वे जाम में फंसकर देरी से पहुंचते हैं।

जाम से बचने के लिए बदलना पड़ता है रास्ता हाईवे पर जाम से बचने के लिए वाहन चालक वैकल्पिक रास्तों से गुजरते हैं। फरीदाबाद से पलवल की ओर जाने वाले चालक पृथला से दूधौला, आल्हापुर व पातली होते हुए निकलते हैं, जबकि कुछ ततारपुर व बघौला गांव की फिरनी से होकर हाईवे तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इससे गांवों में भी ट्रैफिक बढ़ने लगा है।