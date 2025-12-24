बदरपुर-फरीदाबाद बॉर्डर पर बिना रुके कटेगा टोल, नहीं लगेगा जाम; लग रहा ये एडवांस सिस्टम
दिल्ली-आगरा हाईवे के बदरपुर-फरीदाबाद बॉर्डर पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम लगेगा, जिससे वाहन बिना रुके 100 किमी की रफ्तार में टोल भुगतान कर सकेंगे और लोगों को जाम से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी।
दिल्ली-अगरा हाईवे एनएच-19 के बदरपुर-फरीदाबाद बॉर्डर पर अत्याधुनिक मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) टोल प्रणाली लगने जा रही है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है जो वाहनों के बिना रुके, बिना गति कम किए टोल वसूलने में सक्षम है।
इसमें सड़क के ऊपर ऊंची गैंट्री (स्टील का ढांचा) बनाकर उस पर आरएफआईडी सेंसर, आटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरे, लिडार और रडार उपकरण लगाए जाएंगे। ये दौड़ते वाहनों की नंबर प्लेट रीड कर फास्टैग से टोल वसूली को आसान बनाएंगे। यह इतना सक्षम होगा कि कोई वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गैंट्री के नीचे से गुजरता है तो उसका टोल चंद सेकेंड में कट जाएगा। इससे व्यस्त मार्ग पर जाम की समस्या का स्थायी समाधान और लोगो को निर्बाध यात्रा का अनुभव होगा। एनएचएआई की सहयोगी इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड छह माह में नई व्यवस्था को चालू कर देगी।
रोज लाखों वाहन गुजरते हैं
बदरपुर-फरीदाबाद बॉर्डर टोल प्लाजा से रोज लाखों वाहन गुजरते हैं। सुबह और शाम पीक आवर्स में वाहनों का दबाव बढ़ने पर यहां लंबी कतार लग जाती है। यहां टोल प्लाजा पर बूम बैरियर लगे हुए हैं। यह बैरियर तभी उठता है, जब फास्टैग से टोल कटता है। इसमें कुछ सेकेंड से लेकर कई बार मिनटों का समय लग जाता है। ऐसे में जाम की स्थिति बन जाती है। इसे देखते हुए एमएलएफएफ को लागू करने की योजना बनाई गई है। यह प्रणाली एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (एपीआई) के जरिये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के सिस्टम से जुड़ेगी। ताकि रियल टाइम डाटा ट्रांसफर से टोल वसूली की जा सके।
समय और ईंधन की बचत
इस प्रणाली का बड़ा लाभ यह होगा कि वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, जिससे यात्रा के समय में कमी आएगी। टोल प्लाजा पर रुकने और फिर से गति पकड़ने की प्रक्रिया में ईंधन की खपत अधिक होती है। निर्बाध यात्रा से ईंधन की बचत होगी और वाहनों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आएगी। इसके अलावा लोगों को इस पहल के बाद जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे समय से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे।
ब्लैकलिस्टेड टैग के लिए जारी होगा ई-नोटिस
बिना टैग या ब्लैकलिस्टेड टैग वाले वाहनों के लिए प्रणाली स्वचालित रूप से ई-नोटिस जारी करेगी। वाहन की नंबर प्लेट और परिवहन विभाग में मालिक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर व ई-मेल आईडी पर ई-नोटिस भेजा जाएगा। ऐसे वाहनों की सूचना एनपीसीआई को दी जाएगी, ताकि ऑनलाइन माध्यमों से टोल वसूली संभव हो सके। इससे ये सिस्टम और बेहतर बनेगा।
मानवीय हस्तक्षेप नहीं, सटीकता से होगी वसूली
इस तकनीक में मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। ऐसे में आरएफआईडी और एएनपीआर कैमरों के उपयोग से 99 प्रतिशत तक की सटीकता के साथ वाहनों की पहचान और गिनती होती है। लिडार और रडार सेंसर वाहनों की श्रेणी जैसे कार, ट्रक, बस की पहचान करते हैं। ताकि वाहन की श्रेणी के अनुसार सही टोल शुल्क लिया जा सके। इससे टोल संग्रह में होने वाली विसंगतियां की समाप्त हो जाएगी।