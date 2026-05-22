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दिल्ली में बड़ा हादसा, गाड़ी में फटी तेजाब से भरी बोतल, दो लोग बेहोश

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के सरिता विहार में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और दो लोग गाड़ी में फंस गए। घटना जसोला मेट्रो स्टेशन के पास कालिंदी कुंज रोड की बताई जा रही है।

दिल्ली में बड़ा हादसा, गाड़ी में फटी तेजाब से भरी बोतल, दो लोग बेहोश

दिल्ली के सरिता विहार में बड़ा हादसा हो गया। यहां एक गाड़ी में अचानक आग लग गई और दो लोग गाड़ी में फंस गए। घटना जसोला मेट्रो स्टेशन के पास कालिंदी कुंज रोड की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक जसोला मेट्रो स्टेशन के पास चलती वैगनआर कार के अंदर अचानक एसिड से भरी एक बोतल फट गई। बोतल फटने से कार के केबिन में तेजाब की बूंदें हवा में फैल गईं। इस दौरान गाड़ी में दो लोग मौजूद थे। जैसे ही एसिड की बूंदे हवा में फैली दोनों लोगों सांस के साथ अंदर ले गए और मौके पर ही बेहोश हो गए।

दोनों पीड़ितों की पहचान 42 वर्षीय अनिल और 42 वर्षीय ज्योत्स्ना के रूप में हुई है। घटना के तुरंत बाद पीसीआर (PCR) वैन की मदद से दोनों पीड़ितों को एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग मामले की आगे की जांच कर रहे हैं।

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दिल्ली फायर सर्विस ने मामले की जानकारी देते हुए कहा, आज शाम करीब 7.45 बजे जसौला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार के अंदर तेजाब से भरी बोतल फटने की सूचना मिली, जिससे कार में बैठे दो लोग बेहोश हो गए। दोनों को पीसीआर द्वारा एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। कार में आग नहीं लगी थी।

अब तक मिली जानकारी के मुताबिक, घटना की सूचना शाम 5.04 बजे डीएफएस को दी गई कि दक्षिणपूर्वी दिल्ली में कालिंदी कुंज रोड के पास एक कार में आग लग गई है और उसमें दो लोग हैं।सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। हालांकि, मौके पर पहुंचकर जांच करने पर दमकल अधिकारियों को पता चला कि गाड़ी के अंदर आग नहीं लगी थी।

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जोरदार धमाके जैसी आवाज

डीएफएस अधिकारियों के अनुसार, गाड़ी में सवार अनिल और ज्योत्सना बोतल से निकले धुएं के कारण बेहोश हो गए। उन्होंने बताया कि बीमार पड़े व्यक्तियों को पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) कर्मियों द्वारा इलाज के लिए एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। डीएफएस अधिकारियों ने बताया कि तेजाब की बोतल फटने से एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई, जिसके कारण शुरू में गाड़ी में आग लगने की खबरें आईं।

अधिकारियों ने बताया कि घटना के पीछे के सटीक कारण और जिन परिस्थितियों में तेजाब की बोतल को ले जाया जा रहा था, उनकी जांच की जा रही है।

भाषा से इनपुट

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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