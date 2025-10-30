दिल्ली के एसिड अटैक केस का मास्टरमाइंड छात्रा का पिता अरेस्ट, अब इस शख्स की तलाश
संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक फर्जीवाड़ा मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने छात्रा के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा के पिता को साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
दिल्ली पुलिस को एसिड अटैक फर्जीवाड़े में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने एसिड अटैक फर्जीवाड़े में छात्रा के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। उसको पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है।
पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि उत्तर पश्चिमी जिले के भारत नगर पुलिस ने गुरुवार को एसिड अटैक फर्जीवाड़े में छात्रा के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। वह पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है।
पुलिस उपायुक्त भीष्म सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान छात्रा के पिता अकील खान के रूप में हुई है। इससे पहले उसे भलस्वा डेयरी थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहां पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद आरोपी को अब एसिड अटैक फर्जीवाड़े मामले में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस फर्जीवाड़े में छात्रा के चाचा वकील खान और नाबालिग भाई को पहले ही पकड़ चुकी है।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्रा अभी अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। आरोपी अकील ने अपने भाई वकील के साथ मिलकर बेटी की मदद से एसिड अटैक की फर्जी कहानी रची थी। जबकि इस पूरी साजिश में छात्रा का भाई उसे लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास स्कूटी से ले जाने समेत अन्य मदद की थी।
पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की छानबीन कर रही है। इसके साथ ही पुलिस छात्रा के भाई के साथ मौजूद एक अन्य लड़के की तलाश कर रही है। छात्रा की मां को पूरे मामले की जांच से बाहर रखा गया है। मामले में उसकी कोई संलिप्तता नहीं पता चली है।