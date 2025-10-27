Hindustan Hindi News
दिल्ली एसिड अटैक में नया मोड़, आरोपी की पत्नी ने कहा, सर्वाइवर के पिता ने उसका रेप किया

संक्षेप: मुख्य आरोपी की पत्नी ने एसिड अटैक सर्वाइवर के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उनके ऊपर यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है।

Mon, 27 Oct 2025 02:13 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली एसिड अटैक केस में एक बड़ा मोड़ सामने आया है। मुख्य आरोपी की पत्नी ने एसिड अटैक सर्वाइवर के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, उनके ऊपर यौन शोषण और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। यह घटना तब हुई जब एक 20 साल की महिला पर एक कथित स्टॉकर और उसके साथियों ने एसिड अटैक किया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।

जबरदस्ती रिलेशनशिप में फंसाया, फिर ब्लैकमेल किया

एक बड़े अपडेट में, कथित स्टॉकर की पत्नी ने एसिड अटैक सर्वाइवर के पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उसने कहा है कि वह कुछ समय पहले सर्वाइवर के पिता के लिए काम करती थी, उस दौरान उन्होंने उसे जबरदस्ती रिलेशनशिप में फंसाया और बाद में प्राइवेट वीडियो का इस्तेमाल करके उसे ब्लैकमेल किया।

महिला पर लगाया जांच को भटकाने का आरोप

सर्वाइवर के चाचा ने कहा कि उसके पिता काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं और उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर साफ तौर पर कोई जवाब नहीं दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि ये आरोप एसिड अटैक की जांच को भटकाने के लिए लगाए गए हैं। पुलिस ने कहा है कि वे फिलहाल एसिड अटैक केस और मुख्य आरोपी की पत्नी द्वारा लगाए गए सेक्शुअल असॉल्ट के आरोपों, दोनों की जांच कर रहे हैं।

कल नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली के अशोक विहार में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास तीन लोगों ने सेकंड ईयर की कॉलेज स्टूडेंट को रोका। इनमें मुख्य आरोपी, ईशान और अरमान शामिल थे। इसके बाद कहा-सुनी हुई और उनमें से एक आदमी ने उस पर एसिड फेंक दिया। सर्वाइवर ने अपना चेहरा बचाने के लिए हाथ ऊपर किए, जिससे उसके दोनों हाथों पर जलने के निशान आ गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईशान अपने साथ एसिड की बोतल लाया था और अरमान ने वह केमिकल महिला पर फेंका।

आरोपी एसिड फेंककर हो गए थे फरार

डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ-वेस्ट) भीष्म सिंह ने एक बयान में कहा, उसे आरोपी और उसके दो साथियों ने एक मोटरसाइकिल पर रोका। मुख्य आरोपी की पहचान मुकुंदपुर के रहने वाले के तौर पर हुई है, जहां महिला भी रहती है। ईशान और अरमान उसके साथ थे। हमले के बाद आरोपी भाग गए और महिला को पास के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल अधिकारियों ने बताया कि लड़की को मामूली चोटें आई हैं, वह खतरे से बाहर है और जल्द ही उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
