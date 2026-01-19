कुख्यात 'पंछी' ने पुलिसकर्मियों पर किया चाकू से हमला, लूट की रच रहा था साजिश
उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक अभियान के दौरान हथियारबंद अपराधी को काबू करने की कोशिश में दो पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला किया गया।
उत्तरी दिल्ली के बाहरी इलाके में एक अभियान के दौरान हथियारबंद अपराधी को काबू करने की कोशिश में दो पुलिसकर्मियों पर चाकू से हमला किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान 38 साल के रवि उर्फ पंछी के रूप में हुई है, जो शाहबाद डेयरी क्षेत्र का निवासी है। पंछी के पास से चाकू और देसी पिस्तौल बरामद किए जाने के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चाकू के वार से घायल हुए हेड कांस्टेबल कुलदीप और कांस्टेबल नीरज को तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।
पुलिस उपायुक्त (बाहरी उत्तर) हरेश्वर स्वामी ने बताया कि पंछी इलाके का कुख्यात बदमाश है और उसके खिलाफ एक दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह घटना 17 जनवरी की शाम को तब घटी जब दोनों पुलिसकर्मी शाहबाद डेयरी क्षेत्र में गुप्ता कॉलोनी के पास नियमित गश्त पर थे।
स्वामी ने बताया, उन्हें सूचना मिली थी कि पंछी नाम का एक व्यक्ति इलाके में मौजूद है, जिसके पास हथियार हैं और वह इलाके में लूट की साजिश रच रहा है। अधिकारी के अनुसार, जन सुरक्षा को तत्काल खतरा देखते हुए, दोनों अधिकारियों ने अतिरिक्त बल का इंतजार किए बिना ही आरोपी को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की।
पुलिसकर्मियों को देखते ही पंछी भागने की कोशिश करने लगा, जिसके चलते पुलिस ने उसका पीछा किया और फिर हाथापाई हो गई। स्वामी ने बताया कि इस दौरान पंछी ने धारदार चाकू से दोनों पुलिसकर्मियों पर हमला किया। स्वामी ने बताया, मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जांच जारी है। पंछी इलाके का कुख्यात अपराधी है और ई-रिक्शा चालक के रूप में काम करता है।’’