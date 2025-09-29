दिल्ली में सड़क पर दौड़ी मौत! 3 बाइक सवार की चली गई जान; 12 साल का बच्चा भी था

दिल्ली में दर्दनाक घटना सामने आई है। यहां के जहांगीरपुरी इलाके में एक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है। हादसे में 12 साल के एक बच्चे की भी मौत हुई है। पुलिस ने बताया कि तीनों मृतकों की पहचान हो गई है। वो दिल्ली के घोंडा और करावल नग के रहने वाले थे।

घटना रविवार देर रात हुई है। जहांगीर पुरी में तीन बाइक सवार जा रहे थे। इस दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में तीनों बाइक सवारों की मौत हो गई। देर रात में हुए हादसे के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया।