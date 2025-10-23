Hindustan Hindi News
दिल्ली के ठक-ठक गैंग की कहानी खत्म! पुलिस ने तीन बदमाश दबोचे; चोरी के 7 केस सुलझे

दिल्ली के ठक-ठक गैंग की कहानी खत्म! पुलिस ने तीन बदमाश दबोचे; चोरी के 7 केस सुलझे

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की AATS ने 'ठक-ठक' गैंग के कुख्यात सरगना दीपक उर्फ निखिल और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर 25 चोरी के लैपटॉप, आईपैड और मोबाइल बरामद किए हैं, जिससे भारत मंडपम और सुप्रीम कोर्ट समेत चोरी के 7 बड़े मामले सुलझ गए हैं।

Thu, 23 Oct 2025 11:47 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के दक्षिण-पूर्व जिले की AATS ने कुख्यात 'ठक-ठक' गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक खूंखार अपराधी दीपक उर्फ निखिल और उसके दो साथियों, बबलू उर्फ दिनेश और नौशाद को धर दबोचा। इस ऑपरेशन में पुलिस ने 25 चोरी के लैपटॉप, एक आईपैड, दो मोबाइल फोन और एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की। इस सफलता के साथ, पुलिस ने सात बड़े चोरी के मामलों को सुलझा लिया।

कैसे दिया ऑपरेशन को अंजाम?

दक्षिण-पूर्व जिले में 'ठक-ठक' गैंग की बढ़ती वारदातों को रोकने के लिए AATS की एक विशेष टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, प्रत्येक चोरी की घटना की गहन जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और गुप्त मुखबिरों को सक्रिय किया गया। 15 अक्टूबर 2025 को एक पुख्ता सूचना मिली कि गैंग का मुख्य सदस्य दीपक उर्फ निखिल गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के पास डीडीए पार्क में अपने साथियों से मिलने वाला है।

इंस्पेक्टर अजय दलाल की अगुवाई में, एसआई जितेंद्र रघुवंशी, एसआई योगेंद्र, एएसआई शरवन, एएसआई सुरेश, एचसी शेर सिंह, एचसी नाथूराम, एचसी अजय, कॉन्स्टेबल हिमांशु, अक्षय, साहिल और शिवम की टीम ने डीडीए पार्क के पास जाल बिछाया। जैसे ही दीपक और उसका साथी दिनेश उर्फ बबलू मोटरसाइकिल पर पहुंचे, पुलिस ने गुप्त मुखबिर के इशारे पर उन्हें नौशाद के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उस समय वे चोरी का एक आईपैड और मोबाइल फोन बेचने की फिराक में थे।

पूछताछ से खुला अपराध का जाल?

पूछताछ में दीपक उर्फ निखिल ने बताया कि वह अपने साथी जाकिर के साथ मिलकर चोरी करता था। जाकिर एक ऑटो रिक्शा चलाता था और दोनों मिलकर पार्क की गई गाड़ियों को निशाना बनाते थे। अगर गाड़ी में बैग दिखता, तो दीपक खिड़की तोड़कर बैग चुरा लेता और उसे जाकिर के ऑटो में रख देता। चोरी के लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को दिनेश उर्फ बबलू के जरिए नौशाद को नेहरू प्लेस में बेचा जाता था।

नौशाद ने भी कबूल किया कि वह दीपक और दिनेश से कई चोरी के लैपटॉप खरीद चुका था। पुलिस ने नौशाद की दुकान पर छापा मारकर 25 चोरी के लैपटॉप बरामद किए, जिनमें से एक लैपटॉप साकेत से चोरी का था। दीपक ने भारत मंडपम और सुप्रीम कोर्ट के बाहर गाड़ियों की खिड़कियां तोड़कर लैपटॉप चुराने की दो अन्य वारदातें भी कबूलीं, जिनके लिए तिलक मार्ग थाने में केस दर्ज हैं।

