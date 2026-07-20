दिल्लीवालों पर आज मौसम मेहरबान, IMD का 3 दिन येलो अलर्ट; 50 की स्पीड से तेज हवाएं भी चलेंगी
Delhi Aaj ka Mausam: दिल्ली में अगले कुछ दिन मौसम अच्छा रहने वाला है। मौसम विभाग ने तीन दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पारा करीब 6 डिग्री तक लुढ़केगा। 50 की स्पीड से तेज हवाएं भी चलेंगी।
Delhi Aaj ka Mausam: देश के 60 से 70 फीसदी हिस्सों में बादलों की मोटी परत छा गई है। इससे अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होने की संभावना है। राजधानी दिल्ली में आज तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। बुधवार तक भारी बारिश का येलो अलर्ट है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि इस दौरान पारा करीब 6 डिग्री तक लुढ़केगा।
देश के उत्तर-पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के और अधिक सक्रिय होने की संभावना है। उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में देश के बड़े हिस्से पर मॉनसूनी बादलों का डेरा नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में पंजाब से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक बादलों की लंबी पट्टी दिखाई दे रही है। जम्मू-कश्मीर के ऊपर बेहद ठंडे बादलों की पहचान की गई है। इन बादलों का तापमान माइनस 80 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ऐसे बादल तेज तूफानी गतिविधियों और भारी बारिश की संभावना का संकेत देते हैं।
दिल्लीवालों पर आज मौसम होगा मेहरबान
राजधानी पर सोमवार से मौसम फिर मेहरबान हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार, मॉनसून रेखा करीब आने से अब दिल्ली में बारिश की गतिविधियां फिर से शुरू होंगी। सोमवार को दिल्ली में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जबकि, मंगलवार और बुधवार को बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
छह डिग्री तक गिरेगा पारा
सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति भी 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रहने की संभावना है। इससे गर्मी और उमस से राहत मिलेगी और छह डिग्री तक तापमान गिरने की संभावना है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री रहने का अनुमान है।
45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी महसूस हुई
दिल्ली के लोगों को रविवार को 45 डिग्री से ज्यादा की गर्मी महसूस हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शाम के साढ़े पांच बजे तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता का स्तर 50 फीसदी तक रहा। हवा की गति 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की गई। इसके चलते फील लाइक तापमान यानी महसूस होने वाली गर्मी का स्तर 45.8 डिग्री सेल्सियस रहा।
उमस और गर्मी से परेशान रहे लोग
दिल्ली में रविवार को भीषण उमस और गर्मी रही। ज्यादातर इलाकों में दिनभर हल्के बादलों की आवाजाही बनी रही। बीच-बीच में तेज धूप भी निकलती रही। इस दौरान हवा की गति भी धीमी रही और आर्द्रता का स्तर ज्यादा रहा। दिल्ली का अधिकतम तापमान 38.3 डिग्री रिकाॅर्ड की गई। यह सामान्य से 3.1 डिग्री ज्यादा है। न्यूनतम तापमान 31.0 डिग्री रहा। यह सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है।
पांच दिन देरी से आया था मॉनसून
मॉनसून का मिजाज लोगों की उम्मीद तोड़ने वाला रहा है। मॉनसून का आगमन सामान्य तिथि से पांच दिन बाद हुआ। मॉनसून आया भी तो अच्छी बारिश नहीं हुई। सिर्फ तीन दिन ऐसे रहे जब दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश हुई। दिल्ली में 10 जुलाई के बाद से बारिश नहीं हुई है। अब इस स्थिति में बदलाव की उम्मीद है।
मॉनसून रेखा में बदलाव
मॉनसून की रेखा अभी तक हिमालय की तलहटी या ऊपरी हिस्से की तरफ स्थित थी। अब मॉनसून रेखा के नीचे की तरफ खिसकने के आसार बन रहे हैं। इसके चलते यूपी, हरियाणा, पंजाब से लेकर ज्यादातर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना है।
अमरनाथ, वैष्णो देवी यात्रा स्थगित
पुंछ-राजौरी में भूस्खलन और बाढ़ में 12 मौतें हो गई, जबकि कई अन्य लापता हैं। 23 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी के बाद अमरनाथ यात्रा, माता वैष्णो देवी की यात्राएं अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई हैं। अमरनाथ यात्रा को पहलगाम और बालटाल, दोनों मार्गों से रोक दिया गया है।
कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड में भारी बारिश का अनुमान है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ का भी खतरा है। पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन