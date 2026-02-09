दिल्ली में आज फिर होगी बादलों और कोहरे की दस्तक, मंद गति से चलेंगी हवाएं

संक्षेप: राजधानी दिल्ली में रविवार को दिनभर तेज धूप और हवा के कारण मौसम खुशनुमा बना रहा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्का कोहरा भी हो सकता है।

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और यह सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम था। राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 95 फीसदी जबकि न्यूनतम स्तर 36 फीसदी दर्ज किया गया।

एक सप्ताह बड़ी गतिविधि की संभावना कम मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 5 से 10 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर व उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में एक सप्ताह तक कोई बड़ी गतिविधि होने की संभावना कम है।

पंद्रह दिनों के बाद साफ हुई हवा राजधानी में 15 दिन बाद एक बार फिर साफ हवा दर्ज की गई। इससे पहले 24 जनवरी को 102 दिन बाद हवा साफ हुई थी। सीपीसीबी के अनुसार रविवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 189 दर्ज किया गया, जो मध्यम (मॉडरेट) श्रेणी में आता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ होने व तेज हवाओं के चलते दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषक कण काफी हद तक विसर्जित हो गए हैं। इसके चलते दिल्ली की वायु गुणवत्ता में खासा सुधार हुआ है। रविवार को खिली धूप और हवा चलने के कारण प्रदूषण के साफ होने से दिल्ली का आसमान भी कुछ हद तक नीला दिखने लगा। इसके पहले प्रदूषण के चलते आसमान धूसर से रंग का दिखता रहा था।

सीपीसीबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को दिल्ली का एक्यूआई 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में चला गया था। इसके बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता का स्तर स्वच्छ रहा हो। उसके 102 दिनों बाद दिल्ली को स्वच्छ हवा नसीब हुई थी। उसके 15 दिन बाद एक बार फिर एक्यूआई 189 दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।