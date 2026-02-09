Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi aaj ka mausam update imd forecast for cloudy sky and light fog in morning today
दिल्ली में आज फिर होगी बादलों और कोहरे की दस्तक, मंद गति से चलेंगी हवाएं

दिल्ली में आज फिर होगी बादलों और कोहरे की दस्तक, मंद गति से चलेंगी हवाएं

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली में रविवार को दिनभर तेज धूप और हवा के कारण मौसम खुशनुमा बना रहा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्का कोहरा भी हो सकता है।

Feb 09, 2026 05:49 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली में रविवार को दिनभर तेज धूप और हवा के कारण मौसम खुशनुमा बना रहा। हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार को सुबह आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं और हल्का कोहरा भी हो सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.1 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं, न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और यह सामान्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस कम था। राजधानी में नमी का अधिकतम स्तर 95 फीसदी जबकि न्यूनतम स्तर 36 फीसदी दर्ज किया गया।

एक सप्ताह बड़ी गतिविधि की संभावना कम

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 5 से 10 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उत्तर व उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजधानी में एक सप्ताह तक कोई बड़ी गतिविधि होने की संभावना कम है।

पंद्रह दिनों के बाद साफ हुई हवा

राजधानी में 15 दिन बाद एक बार फिर साफ हवा दर्ज की गई। इससे पहले 24 जनवरी को 102 दिन बाद हवा साफ हुई थी। सीपीसीबी के अनुसार रविवार को राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 189 दर्ज किया गया, जो मध्यम (मॉडरेट) श्रेणी में आता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली व आसपास के क्षेत्रों में आसमान साफ होने व तेज हवाओं के चलते दिल्ली की हवा में घुले-मिले प्रदूषक कण काफी हद तक विसर्जित हो गए हैं। इसके चलते दिल्ली की वायु गुणवत्ता में खासा सुधार हुआ है। रविवार को खिली धूप और हवा चलने के कारण प्रदूषण के साफ होने से दिल्ली का आसमान भी कुछ हद तक नीला दिखने लगा। इसके पहले प्रदूषण के चलते आसमान धूसर से रंग का दिखता रहा था।

सीपीसीबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले वर्ष 14 अक्टूबर को दिल्ली का एक्यूआई 200 से ऊपर यानी खराब श्रेणी में चला गया था। इसके बाद से एक दिन भी ऐसा नहीं रहा जब वायु गुणवत्ता का स्तर स्वच्छ रहा हो। उसके 102 दिनों बाद दिल्ली को स्वच्छ हवा नसीब हुई थी। उसके 15 दिन बाद एक बार फिर एक्यूआई 189 दर्ज किया गया और वायु गुणवत्ता सूचकांक में उल्लेखनीय सुधार देखा गया।

सिर्फ एक इलाके में तीन सौ के पार रहा एक्यूआई

सीपीसीबी के मुताबिक, रविवार को 10 इलाकों में 200 से अधिक तथा एक स्थान पर 300 से अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया। शाम के पांच बजे दिल्ली-एनसीआर की हवा में पीएम 10 के औसत स्तर और पीएम 2.5 के औसत स्तर में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Weather News Delhi Weather
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।