दिल्ली में मॉनसून की बेरुखी के बीच IMD ने बताई राहत की तारीख, पर 2 दिन गर्मी का येलो अलर्ट
Delhi Weather: दिल्ली में मॉनसून की बेरुखी जारी है। अगले दो दिन भीषण गर्मी का येलो अलर्ट है। गर्मी के अलर्ट के बीच मौसम विभाग ने राहत की तारीख भी बताई है। बारिश से 4 डिग्री पारा लुढ़केगा।
Delhi Weather: मॉनसून की बेरुखी से राजधानी दिल्ली में दिन के साथ-साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो जुलाई माह में पिछले पांच वर्षों में सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिन भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। दो दिनों के लिए भीषण गर्मी और उमस का येलो अलर्ट है। हालांकि सोमवार से हल्की राहत मिल सकती है। हल्की बारिश तापमान 4 डिग्री तक कम करेगी।
दिल्ली के लोगों को मॉनसून के मौसम में भी भीषण गर्मी और उमस का सामना करना पड़ रहा है। दिन में जहां कड़ी धूप परेशान कर रही है वहीं रात के तापमान में भी अपेक्षित गिरावट नहीं आने के चलते लोगों को बेचैनी और असहजता का अहसास हो रहा है। मानक वेधशाला सफदरजंग में दिन का अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6 डिग्री ज्यादा है।
जुलाई पिछले 5 साल में सबसे अधिक गर्म
मौसम विभाग के आंकड़े बताते हैं कि इससे पहले वर्ष 2021 की एक जुलाई को न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। यानी दिल्ली की रात का तापमान बीते पांच साल में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। सफदरजंग में आर्द्रता का स्तर 46 से 74 फीसदी तक रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो दिनों के बीच भी भीषण गर्मी और उमस का यह दौर बना रहेगा। शनिवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा।
दो दिन भीषण गर्मी का येलो अलर्ट
न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। दिन के समय 40 -60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाएं चल सकती हैं और इस दौरान बेहद हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। रविवार को भी मौसम कमोबेश ऐसा ही रहने के आसार हैं। इन दोनों दिनों के लिए भीषण गर्मी और उमस का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
रविवार के बाद राहत संभव
मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार के बाद मौसम में हल्की राहत देखने को मिल सकती है। अलग-अलग स्थानों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है जबकि दिन भर बादल छाए रह सकते हैं। इससे तापमान में तीन से चार डिग्री तक की गिरावट आएगी।
मध्यम श्रेणी में एक्यूआई
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 177 रहा। इस स्तर की हवा को मध्यम श्रेणी में रखा जाता है। एक दिन पहले यह 176 अंक पर था। अगले दो दिनों के बीच भी वायु गुणवत्ता का यह साफ-सुथरा स्तर बना रहेगा।
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