Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi A man died after jumping from the Le Meridien Hotel
दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की बिल्डिंग से शख्स ने लगाई छलांग, हुई मौत

दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की बिल्डिंग से शख्स ने लगाई छलांग, हुई मौत

संक्षेप:

राजधानी दिल्ली के पॉश एरिया में स्थित ली मेरेडियन होटल से छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।

Jan 04, 2026 02:47 pm ISTMohit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली के पॉश एरिया में स्थित ली मेरेडियन होटल से छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि मृतक व्यक्ति का नाम परविंदर सिंह है। व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष के आस-पास है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम भी होटल में मौजूद है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
Mohit

लेखक के बारे में

Mohit
मोहित ने पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी दिल्ली से की है। 2016 में डिजिटल मीडिया डेब्यू। अमर उजाला से शुरुआत फिर एनडीटीवी और जनसत्ता से होकर अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर डिप्टी कंटेट प्रोड्यूसर पद पर कार्यरत। स्पोर्ट्स की वेब स्टोरीज कवर करते हैं। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं। खाली समय में गेम खेलना और खाना पसंद है। और पढ़ें
Crime News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।