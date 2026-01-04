Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi A man died after jumping from the Le Meridien Hotel
दिल्ली के ली मेरिडियन होटल की बिल्डिंग से शख्स ने लगाई छलांग, हुई मौत
संक्षेप:
राजधानी दिल्ली के पॉश एरिया में स्थित ली मेरेडियन होटल से छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली।
Jan 04, 2026 02:47 pm IST
राजधानी दिल्ली के पॉश एरिया में स्थित ली मेरेडियन होटल से छलांग लगाकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। दिल्ली पुलिस ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया है कि मृतक व्यक्ति का नाम परविंदर सिंह है। व्यक्ति की उम्र 50 वर्ष के आस-पास है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। वहीं एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लैब) टीम भी होटल में मौजूद है।
