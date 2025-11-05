Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi 9 year old boy sexual abuse 3 minors arrested pocso act
बहला फुसलाकर छत पर ले गए और की गंदी हरकत, दिल्ली में नाबालिगों ने किया मासूम का यौन शोषण

संक्षेप: राजधानी दिल्ली के बापा नगर इलाके में 9 साल के एक बच्चे को बहला-फुसलाकर छत पर ले जाया गया, जहां तीन नाबालिग लड़कों ने उसका यौन शोषण किया; पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

Wed, 5 Nov 2025 01:51 PMAnubhav Shakya नई दिल्ली, पीटीआई
राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 9 साल के बच्चे के साथ नाबालिगों ने यौन शोषण किया। तीन नाबालिग 9 साल के बच्चे को बहला-फुसलाकर एक सुनसान छत पर ले गए और उसका यौन शोषण किया। आरोपी ने बच्चे को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

कैसे फंसा बच्चा जाल में?

4 नवंबर की शाम, बच्चे का रिश्तेदार पुलिस के पास पहुंचा और इस घटना के बारे में बताया। परिजन ने बताया कि तीन लड़कों ने बच्चे के साथ यौन शोषण किया। आरोपियों में से एक बच्चा 13 साल का था वहीं वो 16 साल के। लड़के बच्चे को बहला-फुसलाकर छत पर ले गए और उसके साथ यौन शोषण किया। लड़कों ने बच्चे को डराने-धमकाने की धमकी भी दी।

डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वल्सन ने बताया कि आरोपी बच्चे को डराकर चुप कराना चाहते थे, लेकिन सच छिप न सका। पुलिस ने POCSO एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। पीड़ित की जानकारी और मुखबिरों की मदद से बापा नगर इलाके से तीनों को हिरासत में ले लिया है। उन्हें जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया। जांच जारी है। चाइल्ड वेलफेयर अथॉरिटी की मदद से बच्चे के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है।

