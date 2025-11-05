बहला फुसलाकर छत पर ले गए और की गंदी हरकत, दिल्ली में नाबालिगों ने किया मासूम का यौन शोषण

संक्षेप: राजधानी दिल्ली के बापा नगर इलाके में 9 साल के एक बच्चे को बहला-फुसलाकर छत पर ले जाया गया, जहां तीन नाबालिग लड़कों ने उसका यौन शोषण किया; पुलिस ने POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

राजधानी दिल्ली से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 9 साल के बच्चे के साथ नाबालिगों ने यौन शोषण किया। तीन नाबालिग 9 साल के बच्चे को बहला-फुसलाकर एक सुनसान छत पर ले गए और उसका यौन शोषण किया। आरोपी ने बच्चे को किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी।

कैसे फंसा बच्चा जाल में? 4 नवंबर की शाम, बच्चे का रिश्तेदार पुलिस के पास पहुंचा और इस घटना के बारे में बताया। परिजन ने बताया कि तीन लड़कों ने बच्चे के साथ यौन शोषण किया। आरोपियों में से एक बच्चा 13 साल का था वहीं वो 16 साल के। लड़के बच्चे को बहला-फुसलाकर छत पर ले गए और उसके साथ यौन शोषण किया। लड़कों ने बच्चे को डराने-धमकाने की धमकी भी दी।