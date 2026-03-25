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दिल्ली में बच्ची से हैवानियत करने वाले 72 साल के रेपिस्ट पर जज- मासूमों पर इनकी गिद्ध जैसी नजर

Mar 25, 2026 01:59 pm ISTGaurav Kala निखिल पाठक, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान
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दिल्ली में आठ साल की बच्ची से रेप मामले में पॉक्सो अदालत ने 72 वर्षीय दोषी को 20 साल की सजा सुनाई। टिप्पणी भी की कि बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। मासूमों पर इनकी गिद्ध जैसी नजर है।

दिल्ली में बच्ची से हैवानियत करने वाले 72 साल के रेपिस्ट पर जज- मासूमों पर इनकी गिद्ध जैसी नजर

दिल्ली की तीस हजारी स्थित पॉक्सो अदालत ने आठ वर्षीय मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में 72 वर्षीय बुजुर्ग को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबिता पुनिया की अदालत पॉक्सो अधिनियम की धारा छह और बीएनएस की धारा 65(2) व 351(2) के तहत दोषी ठहराए गए आरोपी वीर भान की सजा पर सुनवाई कर रही थी। अदालत ने सजा सुनाते हुए कहा कि यह केवल अपराध नहीं, बल्कि बचपन और राष्ट्र के भविष्य पर हमला है।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह बेहद डरावना है कि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं, जहां बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। वीर भान जैसे लोग मासूम बच्चों पर गिद्ध की तरह नजर रखते हैं। पीड़िता के पुनर्वास के लिए अदालत ने 13.50 लाख रुपये के मुआवजे का आदेश दिया है। साथ ही शिक्षा निदेशालय को पीड़िता की 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई और उसके बाद व्यावसायिक प्रशिक्षण बिना किसी बाधा के सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

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सीसीटीवी फुटेज को माना अहम

यह घटना निहाल विहार थानाक्षेत्र में 23 दिसंबर 2025 को हुई थी। पीड़िता की मां का देहांत हो चुका है और पिता ने परिवार को छोड़ दिया है। बच्ची अपनी मौसी के पास रहती है। घटना वाले दिन पीड़िता टॉफी खरीदने के लिए आरोपी की दुकान पर गई थी। आरोपी ने बच्ची को दुकान के अंदर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। अपराध का खुलासा तब हुआ जब आरोपी की बहू ने दुकान में संदिग्ध गतिविधियां देखीं और बच्ची को वहां से डांटकर भगाया।

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बाद में एक पड़ोसी महिला के जरिये यह जानकारी बच्ची की मौसी तक पहुंची, जिसके बाद पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। शुरुआती जांच मामले में पहली आईओ एसआई पूजा चंदेल ने की थी। घटना के करीब एक माह के भीतर 29 जनवरी 2026 को दूसरी आईओ एसआई मनीषा ने अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। अदालत ने पुलिस की जांच और सीसीटीवी फुटेज जैसे तकनीकी साक्ष्यों को दोषी को सजा तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण माना।

दोषी ने तोड़ा भरोसा

बचाव पक्ष ने तर्क दिया था कि दोषी 72 वर्ष का है और वह पहली बार अपराधी बना है, इसलिए सजा में नरमी बरती जानी चाहिए। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि पीड़िता और अपराधी के बीच 64 साल का बड़ा अंतर है और बच्ची उसे 'दादा' कहकर बुलाती थी, जो भरोसे और पवित्रता का शब्द है। दोषी ने इस पवित्र रिश्ते और भरोसे का फायदा उठाया।

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अदालत ने कहा कि बुजुर्गों से बच्चों की सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, लेकिन ऐसी घटनाएं समाज की मजबूत नींव को हिला देती हैं। लोक अभियोजक ने भी जिरह के दौरान कहा था कि वृद्धावस्था सहानुभूति जगाती है, लेकिन समाज में ऐसे अपराध की मंशा रखने वालों को संदेश देने के लिए आरोपी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

Gaurav Kala

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