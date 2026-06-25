दिल्ली के 75 'सीएम श्री' स्कूलों की बदलेगी सूरत; 264 करोड़ से क्या नई सुविधाएं?
दिल्ली सरकार 75 सीएम श्री स्कूलों का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए 265 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। नई योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं से लैस बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार की नई योजना के तहत 75 सीएम श्री स्कूलों में व्यापक मरम्मत, सुधार और नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाल में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इसके लिए लगभग 264 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल स्कूल भवनों की मरम्मत कराना नहीं वरन प्रभावी शिक्षण वातावरण तैयार करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई योजना के तहत स्कूलों के प्रवेश द्वारों का आधुनिक स्वरूप में निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन पर सीएम श्री का नया लोगो और स्कूल का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। भवनों में सीलन और नमी की समस्या दूर करने के लिए काम होंगे।
भवनों में वॉटरप्रूफिंग, आंतरिक एवं बाहरी पेंटिंग, प्लास्टर की मरम्मत, बाउंड्री वॉल एवं फेंसिंग का निर्माण और मरम्मत का काम कराया जाएगा। शौचालयों में सुधार, पेयजल सुविधा में सुधार, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। खेल सुविधाओं का भी विकास, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मरम्मत, मल्टीपरपज हॉल का रेनोवेशन किया जाएगा। नई योजना के तहत जरूरत के अनुसार तमाम मरम्मत के काम किए जाएंगे।
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिकल कार्यों के तहत अग्नि सुरक्षा से जुड़े काम किए जाएंगे। खराब एलईडी लाइट, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन और पीए (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम को बदला जाएगा ताकि पूरे परिसर में इमरजेंसी सूचनाएं प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सकें। स्कूल परिसरों में हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। मल्टीपरपज हॉल भी विकसित किए जाएंगे। कंप्यूटर लैब एसी से लैस होंगे। सीएम श्री लोगो वाले एलईडी साइनेज लगे होंगे।
स्कूलों में मेन बिजली के पैनलों का अपग्रेडेशन और नई वायरिंग, री-वायरिंग, पावर पॉइंट और लैन पॉइंट उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष प्राथमिकता वाले कार्यों के तहत विशेष देखभाल वाले बच्चों के लिए रैंप, टैक्टाइल पाथ और हैंडरेल जैसी दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही सीसीटीवी, कंपाउंड लाइटिंग और खेल मैदानों का विकास भी किया जाएगा। इस तरह नई योजना के जरिए स्कूल परिसरों की सूरत बदल जाएगी।
बाउंड्री वॉल की मरम्मत की जाएगी और ग्रिट फिनिश को बरकरार रखा जाएगा। फेंसिंग को आकर्षक विपरीत रंगों से सजाया जाएगा। खेल मैदानों में आधुनिक आउटडोर गैलरी विकसित की जाएगी। इनका इस्तेमाल आउटडोर क्लास, मनोरंजन, इंटरैक्टिव गतिविधियों के लिए किया जाएगा। जिन स्कूलों में बास्केटबॉल कोर्ट होगा वहां नया टर्फ बिछाया जाएगा। योजना के तहत साल के अंत तक स्कूलों का कायाकल्प कर लिया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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