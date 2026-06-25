Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

दिल्ली के 75 'सीएम श्री' स्कूलों की बदलेगी सूरत; 264 करोड़ से क्या नई सुविधाएं?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, अमित झा, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

दिल्ली सरकार 75 सीएम श्री स्कूलों का कायाकल्प करने जा रही है। इसके लिए 265 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। नई योजना के तहत स्कूलों में आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 

दिल्ली के 75 'सीएम श्री' स्कूलों की बदलेगी सूरत; 264 करोड़ से क्या नई सुविधाएं?

दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं से लैस बनाने की दिशा में सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दिल्ली सरकार की नई योजना के तहत 75 सीएम श्री स्कूलों में व्यापक मरम्मत, सुधार और नई सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाल में हुई व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में इसके लिए लगभग 264 करोड़ 90 लाख 88 हजार रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

सीएम रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य केवल स्कूल भवनों की मरम्मत कराना नहीं वरन प्रभावी शिक्षण वातावरण तैयार करना है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई योजना के तहत स्कूलों के प्रवेश द्वारों का आधुनिक स्वरूप में निर्माण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन पर सीएम श्री का नया लोगो और स्कूल का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। भवनों में सीलन और नमी की समस्या दूर करने के लिए काम होंगे।

भवनों में वॉटरप्रूफिंग, आंतरिक एवं बाहरी पेंटिंग, प्लास्टर की मरम्मत, बाउंड्री वॉल एवं फेंसिंग का निर्माण और मरम्मत का काम कराया जाएगा। शौचालयों में सुधार, पेयजल सुविधा में सुधार, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए भी निर्माण कार्य कराए जाएंगे। खेल सुविधाओं का भी विकास, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की मरम्मत, मल्टीपरपज हॉल का रेनोवेशन किया जाएगा। नई योजना के तहत जरूरत के अनुसार तमाम मरम्मत के काम किए जाएंगे।

सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इलेक्ट्रिकल कार्यों के तहत अग्नि सुरक्षा से जुड़े काम किए जाएंगे। खराब एलईडी लाइट, सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन और पीए (पब्लिक एड्रेस) सिस्टम को बदला जाएगा ताकि पूरे परिसर में इमरजेंसी सूचनाएं प्रभावी ढंग से प्रसारित की जा सकें। स्कूल परिसरों में हाई मास्ट लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। मल्टीपरपज हॉल भी विकसित किए जाएंगे। कंप्यूटर लैब एसी से लैस होंगे। सीएम श्री लोगो वाले एलईडी साइनेज लगे होंगे।

ये भी पढ़ें:कैब ड्राइवर ने बच्ची उठाई, रेप की कोशिश, हत्या करके…; 7 घंटे की खौफनाक कहानी

स्कूलों में मेन बिजली के पैनलों का अपग्रेडेशन और नई वायरिंग, री-वायरिंग, पावर पॉइंट और लैन पॉइंट उपलब्ध कराए जाएंगे। विशेष प्राथमिकता वाले कार्यों के तहत विशेष देखभाल वाले बच्चों के लिए रैंप, टैक्टाइल पाथ और हैंडरेल जैसी दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं विकसित की जाएंगी। साथ ही सीसीटीवी, कंपाउंड लाइटिंग और खेल मैदानों का विकास भी किया जाएगा। इस तरह नई योजना के जरिए स्कूल परिसरों की सूरत बदल जाएगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की संजय झील को मिलेगा नया जीवन, LG ने दिए सख्त निर्देश; क्या है प्लान

बाउंड्री वॉल की मरम्मत की जाएगी और ग्रिट फिनिश को बरकरार रखा जाएगा। फेंसिंग को आकर्षक विपरीत रंगों से सजाया जाएगा। खेल मैदानों में आधुनिक आउटडोर गैलरी विकसित की जाएगी। इनका इस्तेमाल आउटडोर क्लास, मनोरंजन, इंटरैक्टिव गतिविधियों के लिए किया जाएगा। जिन स्कूलों में बास्केटबॉल कोर्ट होगा वहां नया टर्फ बिछाया जाएगा। योजना के तहत साल के अंत तक स्कूलों का कायाकल्प कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के यमुना बाजार में घरों पर बुलडोजर ऐक्शन का खतरा, पानी कनेक्शन काटा
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।