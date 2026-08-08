दिल्ली में बड़ा हादसा, दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 70 साल की महिला की मौत
दिल्ली में दो गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई जिसमें 70 साल की महिला की मौत हो गई।
दिल्ली के नरेला इलाके में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मर्सिडीज और वैगन-आर में आमने-सामने की टक्कर हो गई जिसमें 70 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला दो कारों के बीच में फंस गई थी। महिला की पहचान उर्मिला के तौर पर हुई है।
हादसा शनिवार सुबह 8 बजे ममरपुर इलाके में हिमालय अपार्टमेंट के सामने हुआ। शुरुआती जांच से पता चला है कि टक्कर की वजह से वैगन-आर पीछे की तरफ उछल गई और पास में खड़ी एक थ्री-व्हीलर लोडिंग वैन से जा टकराई। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, महिला उस वक्त वहीं मौजूद थी। वह गाड़ियों के बीच फंस गई और हादसे की चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे में वैगन-आर के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और उसका इलाज किया गया। अब तक किसी और के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है।
पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद नरेला पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि इलाके का मुआयना किया गया और टक्कर की वजह की जांच की जा रही है। नरेला पुलिस स्टेशन में जानलेवा सड़क हादसे से जुड़ी संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।
जांच करने वाले अधिकारी हादसे से पहले हुई घटनाओं के क्रम की भी जांच कर रहे हैं, जिसमें शामिल तीनों गाड़ियों की स्थिति और मूवमेंट भी शामिल है। पुलिस चश्मदीदों के बयान भी दर्ज कर रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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