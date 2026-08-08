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दिल्ली में बड़ा हादसा, दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 70 साल की महिला की मौत

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में दो गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई जिसमें 70 साल की महिला की मौत हो गई। 

दिल्ली में बड़ा हादसा, दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 70 साल की महिला की मौत
दिल्ली में दो गाड़ियों की आमने सामने की टक्कर में 70 साल की महिला की मौत

दिल्ली के नरेला इलाके में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां एक मर्सिडीज और वैगन-आर में आमने-सामने की टक्कर हो गई जिसमें 70 साल की महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला दो कारों के बीच में फंस गई थी। महिला की पहचान उर्मिला के तौर पर हुई है।

हादसा शनिवार सुबह 8 बजे ममरपुर इलाके में हिमालय अपार्टमेंट के सामने हुआ। शुरुआती जांच से पता चला है कि टक्कर की वजह से वैगन-आर पीछे की तरफ उछल गई और पास में खड़ी एक थ्री-व्हीलर लोडिंग वैन से जा टकराई। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, महिला उस वक्त वहीं मौजूद थी। वह गाड़ियों के बीच फंस गई और हादसे की चपेट में आकर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हादसे में वैगन-आर के ड्राइवर को मामूली चोटें आईं और उसका इलाज किया गया। अब तक किसी और के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है।

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पुलिस के मुताबिक, हादसे के बाद नरेला पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने बताया कि इलाके का मुआयना किया गया और टक्कर की वजह की जांच की जा रही है। नरेला पुलिस स्टेशन में जानलेवा सड़क हादसे से जुड़ी संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

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जांच करने वाले अधिकारी हादसे से पहले हुई घटनाओं के क्रम की भी जांच कर रहे हैं, जिसमें शामिल तीनों गाड़ियों की स्थिति और मूवमेंट भी शामिल है। पुलिस चश्मदीदों के बयान भी दर्ज कर रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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