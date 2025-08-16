दिल्ली में पतंग पकड़ने की कर रहा था मासूम, नाले में गिरा; अभी तक खोज करे गोताखोर

दिल्ली के वेलकम इलाके में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सात साल का मासूम नाले में गिर गया। अभी तक बचाव दल बच्चे को खोज नहीं पाए हैं। बच्चा सड़क पर पतंग का पीछा कर रहा था।

राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में शुक्रवार शाम पतंग पकड़ने की कोशिश में सात साल का एक बच्चा खुले नाले में गिर गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़के की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान चलाया गया, जिसे बाद में अंधेरे के कारण रोकना पड़ा।

पतंग को पकड़ने की कर रहा था कोशिश अधिकारी के मुताबिक, यह घटना लकड़ी मार्केट पुलिया के पास हुई, जहां लड़का खेल रहा था। लड़के की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। अधिकारी ने कहा, 'हमें शाम को एक बच्चे के नाले में गिरने की सूचना मिली। एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि लड़का पतंग का पीछा करते हुए नाले में गिर गया था।'