Delhi 7-year-old boy fell into a drain while chasing a kite in Welcome area दिल्ली में पतंग पकड़ने की कर रहा था मासूम, नाले में गिरा; अभी तक खोज करे गोताखोर
Delhi 7-year-old boy fell into a drain while chasing a kite in Welcome area

दिल्ली में पतंग पकड़ने की कर रहा था मासूम, नाले में गिरा; अभी तक खोज करे गोताखोर

दिल्ली के वेलकम इलाके में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक सात साल का मासूम नाले में गिर गया। अभी तक बचाव दल बच्चे को खोज नहीं पाए हैं। बच्चा सड़क पर पतंग का पीछा कर रहा था।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 16 Aug 2025 09:56 AM
राजधानी दिल्ली के वेलकम इलाके में शुक्रवार शाम पतंग पकड़ने की कोशिश में सात साल का एक बच्चा खुले नाले में गिर गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद लड़के की तलाश के लिए खोज और बचाव अभियान चलाया गया, जिसे बाद में अंधेरे के कारण रोकना पड़ा।

पतंग को पकड़ने की कर रहा था कोशिश

अधिकारी के मुताबिक, यह घटना लकड़ी मार्केट पुलिया के पास हुई, जहां लड़का खेल रहा था। लड़के की पहचान अभी उजागर नहीं की गई है। अधिकारी ने कहा, 'हमें शाम को एक बच्चे के नाले में गिरने की सूचना मिली। एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पाया कि लड़का पतंग का पीछा करते हुए नाले में गिर गया था।'

रात में बंद करना पड़ा था सर्च ऑपरेशन

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) को सूचित किया गया और स्थानीय गोताखोरों और अग्निशमन विभाग के कर्मियों की मदद से खोज एवं बचाव अभियान शुरू किया गया। हालांकि, उन्होंने बताया कि खराब दृश्यता के कारण देर शाम अभियान रोकना पड़ा। अधिकारी ने कहा, “शनिवार सुबह अतिरिक्त मानव शक्ति और उपकरणों के साथ खोज फिर से शुरू की जाएगी।” उन्होंने कहा कि तलाश अभियान में मदद के लिए नाले के कुछ हिस्सों में पानी के प्रवाह को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।