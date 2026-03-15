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बीड़ी पीने गई महिला जल गई जिंदा! पुलिस को बाथरूम से मिली लाश, दिल्ली में बड़ा कांड

Mar 15, 2026 11:48 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
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दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक घर की छत पर बने बाथरूम में आग लगने से 65 वर्षीय महिला की जलकर मौत हो गई। पुलिस को संदेह है कि आग तब लगी होगी जब महिला ने बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाई होगी।

बीड़ी पीने गई महिला जल गई जिंदा! पुलिस को बाथरूम से मिली लाश, दिल्ली में बड़ा कांड

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक घर की छत पर बने बाथरूम में आग लगने से 65 वर्षीय महिला की जलकर मौत हो गई। पुलिस को संदेह है कि आग तब लगी होगी जब महिला ने बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाई होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम मोलड़बंद इलाके में हुई और बदरपुर थाने को आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बाथरूम के अंदर महिला का जला हुआ शव मिला जिसकी पहचान 65 साल की वीनू सिंह के रूप में हुई।

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इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, बाथरूम क्षेत्र में लकड़ी की चीजें और कचरा था, जिसमें घटना के दौरान आग लग गई। शुरुआती जांच के अनुसार, वीनू सिंह कभी-कभार धूम्रपान करती थीं और इसके लिए कभी-कभी छत पर बने एकांत स्थान पर जाती थीं। पुलिस को संदेह है कि आग संभवतः धूम्रपान करते समय लगी होगी, जिससे वह अंदर फंस गईं।

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गैस लीक होने से लगी आग?

हालांकि, परिवार के सदस्यों ने कहा कि आग लगने का कारण लगभग दो महीने पहले घर में स्थापित गैस पाइपलाइन कनेक्शन से गैस का रिसाव हो सकता है। मृतका की बहू ममता सिंह ने कहा, वह ऊपर गई थीं और गैस लीक होने के कारण बाथरूम गैस से भर गया। हममें से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि कोई गंध नहीं आ रही थी। शायद उन्होंने माचिस की तीली जलाई होगी और इसी से आग लगी होगी।

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ममता ने बताया कि उनकी सास कभी-कभी चाय पीने से पहले धूम्रपान करती थीं। पुलिस ने बताया कि जांच टीम को मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल की गहन जांच की गई। इसने कहा कि पीड़ित परिवार को शुरुआती तौर पर किसी साजिश का संदेह नहीं है और फिलहाल यह मौत आकस्मिक प्रतीत हो रही है। पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एम्स मुर्दाघर में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि मृतका के परिवार में तीन बेटे हैं।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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