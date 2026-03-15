बीड़ी पीने गई महिला जल गई जिंदा! पुलिस को बाथरूम से मिली लाश, दिल्ली में बड़ा कांड
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक घर की छत पर बने बाथरूम में आग लगने से 65 वर्षीय महिला की जलकर मौत हो गई। पुलिस को संदेह है कि आग तब लगी होगी जब महिला ने बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाई होगी।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर इलाके में एक घर की छत पर बने बाथरूम में आग लगने से 65 वर्षीय महिला की जलकर मौत हो गई। पुलिस को संदेह है कि आग तब लगी होगी जब महिला ने बीड़ी पीने के लिए माचिस जलाई होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना शनिवार शाम मोलड़बंद इलाके में हुई और बदरपुर थाने को आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने कहा कि बाथरूम के अंदर महिला का जला हुआ शव मिला जिसकी पहचान 65 साल की वीनू सिंह के रूप में हुई।
इस संबंध में एक अधिकारी ने कहा, बाथरूम क्षेत्र में लकड़ी की चीजें और कचरा था, जिसमें घटना के दौरान आग लग गई। शुरुआती जांच के अनुसार, वीनू सिंह कभी-कभार धूम्रपान करती थीं और इसके लिए कभी-कभी छत पर बने एकांत स्थान पर जाती थीं। पुलिस को संदेह है कि आग संभवतः धूम्रपान करते समय लगी होगी, जिससे वह अंदर फंस गईं।
गैस लीक होने से लगी आग?
हालांकि, परिवार के सदस्यों ने कहा कि आग लगने का कारण लगभग दो महीने पहले घर में स्थापित गैस पाइपलाइन कनेक्शन से गैस का रिसाव हो सकता है। मृतका की बहू ममता सिंह ने कहा, वह ऊपर गई थीं और गैस लीक होने के कारण बाथरूम गैस से भर गया। हममें से किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला क्योंकि कोई गंध नहीं आ रही थी। शायद उन्होंने माचिस की तीली जलाई होगी और इसी से आग लगी होगी।
ममता ने बताया कि उनकी सास कभी-कभी चाय पीने से पहले धूम्रपान करती थीं। पुलिस ने बताया कि जांच टीम को मौके पर बुलाया गया और घटनास्थल की गहन जांच की गई। इसने कहा कि पीड़ित परिवार को शुरुआती तौर पर किसी साजिश का संदेह नहीं है और फिलहाल यह मौत आकस्मिक प्रतीत हो रही है। पुलिस ने कहा कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एम्स मुर्दाघर में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि मृतका के परिवार में तीन बेटे हैं।
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अदिति शर्मा
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