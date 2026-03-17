दुकान का शटर बंद कर दिल्ली में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी; ऐसे पकड़ा गया आरोपी
दिल्ली के द्वारका में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना छावला थाना क्षेत्र की है। पीड़िता अपने परिवार के साथ क्षेत्र में ही रहती है।
दिल्ली के द्वारका में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना छावला थाना क्षेत्र की है। पीड़िता अपने परिवार के साथ क्षेत्र में ही रहती है। अपनी शिकायत में बच्ची ने बताया कि जब वह अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल के पास खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक पहचान वाला शख्स (अंकल) उसे बहला-फूसलाकर अपनी दुकान पर ले गया। वहां आरोपी ने दुकान का शटर बंद कर और लाइटें बंद करके मासूम के साथ गलत काम किया। आरोपी ने बच्ची को डराया-धमकाया भी और बताया गया है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं।
बच्ची ने जब अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई, तो मां ने तुरंत एक रिश्तेदार को सूचित किया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत एफआईआ दर्ज कर ली।
पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे की जांच बारीकी से की जा रही है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।
राजस्थान में भी रेप
दूसरी ओर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पीड़िता की मां ने शिकायत की थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को 13 फरवरी को अमृतसर निवासी अनमोल सिंह बहला फुसलाकर ले गया और वहां उसे बंधक बना लिया।
उन्होंने बताया कि इस दौरान अनमोलसिंह और उसके भाई सागरसिंह ने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी वहां से किसी तरह 11 मार्च को बचकर अपने शहर संगरिया पहुंची। तत्पश्चात उसकी मां द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
वार्ता से इनपुट
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अदिति शर्मा
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