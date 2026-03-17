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दुकान का शटर बंद कर दिल्ली में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी; ऐसे पकड़ा गया आरोपी

Mar 17, 2026 07:44 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के द्वारका में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना छावला थाना क्षेत्र की है। पीड़िता अपने परिवार के साथ क्षेत्र में ही रहती है।

दुकान का शटर बंद कर दिल्ली में 6 साल की बच्ची से दरिंदगी; ऐसे पकड़ा गया आरोपी

दिल्ली के द्वारका में 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है। घटना छावला थाना क्षेत्र की है। पीड़िता अपने परिवार के साथ क्षेत्र में ही रहती है। अपनी शिकायत में बच्ची ने बताया कि जब वह अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल के पास खेल रही थी, तभी पड़ोस में रहने वाला एक पहचान वाला शख्स (अंकल) उसे बहला-फूसलाकर अपनी दुकान पर ले गया। वहां आरोपी ने दुकान का शटर बंद कर और लाइटें बंद करके मासूम के साथ गलत काम किया। आरोपी ने बच्ची को डराया-धमकाया भी और बताया गया है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी थीं।

बच्ची ने जब अपनी आपबीती अपनी मां को सुनाई, तो मां ने तुरंत एक रिश्तेदार को सूचित किया और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। दिल्ली पुलिस ने शिकायत की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 06 के तहत एफआईआ दर्ज कर ली।

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पुलिस ने तुरंत ऐक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आगे की जांच बारीकी से की जा रही है ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

राजस्थान में भी रेप

दूसरी ओर राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र में एक किशोरी का अपहरण करके सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि पीड़िता की मां ने शिकायत की थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री को 13 फरवरी को अमृतसर निवासी अनमोल सिंह बहला फुसलाकर ले गया और वहां उसे बंधक बना लिया।

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उन्होंने बताया कि इस दौरान अनमोलसिंह और उसके भाई सागरसिंह ने किशोरी से दुष्कर्म किया। किशोरी वहां से किसी तरह 11 मार्च को बचकर अपने शहर संगरिया पहुंची। तत्पश्चात उसकी मां द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया गया है।

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वार्ता से इनपुट

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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