मां को ढूंढ रही थी 5 साल की बच्ची, 10वीं मंजिल से गिरकर हो गई मौत; दिल्ली में दर्दनाक हादसा
दिल्ली कालकाजी एक्सटेंश में हुए दर्दनाक हादसे में पांच साल की बच्ची की मौत हो गई। वह अपनी मां को ढूंढते-ढूंढते बालकनी तक पहुंची थी और अचानक नीचे गिर गई।
दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के कालकाजी एक्सटेंशन में बड़ा हादसा हो गया है। यहां इमारत की 10वीं मंजिल से गिरने से पांच साल की बच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मामले के सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है और घटना कैसे हुई, इसका पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बच्ची अपने परिवार के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा विकसित 14 मंजिला आशा किरण अपार्टमेंट में रहती थी। यह घटना शनिवार रात करीब साढ़े 10 बजे हुई।
प्रारंभिक जांच के अनुसार बच्ची शाम को पहले सो गई थी, लेकिन बाद में उसकी नींद खुल गई। उस समय उसके माता-पिता घरेलू कामकाज में व्यस्त थे। पुलिस के मुताबिक मां को अपने पास नहीं पाकर बच्ची कथित तौर पर बालकनी की ओर चली गई और नीचे देखने के लिए रेलिंग पर झुकी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे गिर गई। बच्ची को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पिता मिथुन दास इलाके में मछली की दुकान चलाते हैं।
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस ने बताया कि अपराध जांच दल ने घटनास्थल की जांच की है और आवासीय परिसर और उसके आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच की जा रही है, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों का पता लगाया जा सके। पुलिस परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और अन्य निवासियों के बयान भी दर्ज कर रहे हैं। बच्ची के परिजनों ने इस हादसे के लिए इमारत में पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव को जिम्मेदार ठहराया।
परिवार ने बताया सुरक्षा उपाय में कमियों को जिम्मेदार
परिवार के एक सदस्य ने कहा, अगर बालकनियों में सुरक्षा ग्रिल या जाली लगी होती तो हमारी बच्ची आज जिंदा होती। ऐसी इमारतों में बच्चों की सुरक्षा के लिए उचित इंतजाम होने चाहिए। एक अन्य रिश्तेदार ने कहा कि इस घटना से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। उन्होंने कहा, उसकी अभी-अभी नींद खुली थी और वह अपनी मां को ढूंढ रही थी। कुछ ही पलों में वह हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई। भगवान किसी भी परिवार को ऐसी त्रासदी न दिखाए।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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