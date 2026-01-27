Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsDelhi 5 star hotel booked after woman guest alleges food poisoning caused by food
दिल्ली के 5 स्टार होटल पर हुई FIR, महिला गेस्ट ने खाने से फूड पॉइजनिंग के आरोप लगाए; 16 सबूत जब्त

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने बाराखंभा रोड पर स्थित एक लग्जरी फाइव स्टार होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल, होटल में ठहरी एक महिला ने वहां का खाना खाने से तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया था। 

Jan 27, 2026 08:12 am ISTPraveen Sharma नई दिल्ली, पीटीआई
दिल्ली पुलिस ने राजधानी के बाराखंभा रोड पर स्थित एक लग्जरी फाइव स्टार होटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल, होटल में ठहरी एक महिला ने वहां का खाना खाने से तबीयत बिगड़ने का आरोप लगाया था। पुलिस ने कहा कि महिला की बीमारी के सही कारण का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

किस धारा में दर्ज हुई एफआईआर

पुलिस ने बताया कि एक 33 वर्षीय पीड़ित महिला द्वारा पीसीआर को कॉल कर होटल में खाना खाने से फूड पॉइजनिंग होने की शिकायत की थी। महिला के बयानों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 286 के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई है।

उस महिला ने आरोप लगाया था कि होटल ने उसे ऐसा खाना खिलाया जिससे उसे फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला ने पुलिस को यह भी बताया कि उसे उसके कमरे में बंद कर दिया गया था और उसने तुरंत मदद मांगी थी।

दिल्ली पुलिस ने राजधानी के एक 5 स्टार होटल पर FIR दर्ज की है

मास्टर चाबी से खोला गया कमरे का गेट

एफआईआर में बताया गया है कि महिला सब-इंस्पेक्टर के साथ पुलिस की एक टीम होटल की 12वीं मंजिल पर स्थित महिला के कमरे में पहुंची। कई बार गेट खटखटाने पर भी जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो होटल स्टाफ की मौजूदगी में मास्टर चाबी से दरवाजा खोला गया।

पीसीआर कॉल करने वाली महिला दिल्ली के प्रसाद नगर की रहने वाली है। उसने पुलिस को बताया कि उसने 20 जनवरी को होटल में चेक-इन किया था और उसकी बुकिंग 31 जनवरी तक थी।

महिला को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया

महिला ने पुलिस को बताया कि 24 जनवरी को उसने होटल के एक रेस्टोरेंट से रूम सर्विस के जरिये खाना ऑर्डर किया था। खाना खाने के बाद उसे बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी। पुलिस ने बताया कि महिला को तुरंत इलाज के लिए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है।

एक क्राइम टीम ने होटल के कमरे का मुआयना संदिग्ध खाने की चीजों और लिक्विड समेत 16 सबूत जब्त किए, जिन्हें सील करके आगे की जांच के लिए पुलिस के कब्जे में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि महिला के बीमार होने की सही वजह पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।

