असली स्वरूप में लौटा दिल्ली का 400 साल पुराना बारापुला ब्रिज; कैसे पड़ा नाम, क्या है इसका इतिहास?
Barapullah Bridge : राजधानी दिल्ली में मुगल सल्तनत काल की ऐतिहासिक संरचना बारापुला ब्रिज को उसका पुराना स्वरूप लौटाया गया है। संरक्षण कार्य के बाद अब यह ब्रिज पर्यटकों को आकर्षित करने लगा है।
राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में स्थित मुगल काल की ऐतिहासिक संरचना बारापुला ब्रिज को उसका पुराना स्वरूप वापस लौटाया गया है। संरक्षण कार्य के बाद अब यह ब्रिज पर्यटकों को आकर्षित करने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि यह ब्रिज दिल्लीवालों के लिए एक नया पिकनिक स्पॉट बन सकता है।
लंबे समय से गुमनामी का दंश झेल रहे 400 साल पुराने बारापुला को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) उसकी पहचान लौटाने में जुटा है। ब्रिज की मरम्मत का काम लगभग पूरा हो गया है। अब अगले चरण में सौंदर्यीकरण के लिए हॉर्टिकल्चर विभाग यहां कार्य करेगा। यहां पर लोगों के बैठने और रोशनी की व्यवस्था भी की जाएगी।
ब्रिज पर सूचना बोर्ड लगेंगे, जिससे पर्यटक पुल के इतिहास से रूबरू होंगे। इसमें दिल्ली के इतिहास और आस-पास के स्मारकों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी।
एएसआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके ऊपर एक मीटर तक मलबा था, उसे हटाया गया है। साथ ही, अतिक्रमण के साथ यहां बाजार भी लगता था जिसे बंद किया गया। इस ब्रिज के दोनों ओर लगे कई बुर्ज टूट चुके थे, उन्हें फिर से स्थापित किया गया है। ब्रिज में आ चुकीं दरारों को लाइम कंक्रीट से भरा गया है। अब पहले से सुंदर लग रहा है।
क्यों पड़ा बारापुला नाम
यह पुल पत्थर से बनी एक विशाल संरचना है। इसमें 11 मेहराब हैं, जो 12 स्तंभ पर टिके हुए हैं। इसकी लंबाई लगभग 195 मीटर है। इसमें 12 खंभों के कारण इसे बारापुला नाम दिया गया था। बारापुला निजामुद्दीन इलाके के पास है।
क्या है बारापुला का इतिहास
ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार इस पुल का निर्माण 1617 से 22 के मध्य में मिहर बानो आगा ने करवाया था। इस पुल को 1916 में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया था। उस समय पुल और हुमायूं के मकबरे के बीच का रास्ता पेड़ों से घिरा एक चौड़ा मार्ग था। इसे सबसे सुंदर पुल माना जाता था।