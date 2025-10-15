Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi 4 year old boy rescued lucknow kidnapper arrested instagram threat

साथ नहीं आई तो तेरे बेटे को उठा लूंगा.. सनकी आशिक ने बच्चे को किया किडनैप; पुलिस ने बचाया

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने महज 8 घंटे में अमर कॉलोनी से अपहृत चार साल के मासूम बच्चे को लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन से सकुशल बचा लिया और किडनैपर सुदर्शन सिंह को गिरफ्तार किया, जिसने इंस्टाग्राम पर धमकी देने के बाद बच्चे का अपहरण किया था।

Wed, 15 Oct 2025 12:29 PMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on
साथ नहीं आई तो तेरे बेटे को उठा लूंगा.. सनकी आशिक ने बच्चे को किया किडनैप; पुलिस ने बचाया

दिल्ली पुलिस ने महज 8 घंटे में एक चार साल के मासूम को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित बचा लिया। पुलिस ने बच्चे को लखनऊ से बचाया। यह सनसनीखेज घटना दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में सामने आई, जहां एक 24 वर्षीय युवक ने बच्चे का अपहरण कर लिया था।

पीसीआर कॉल से मिली जानकारी

बात रविवार की है, जब अमर कॉलोनी थाने में एक पीसीआर कॉल ने पुलिस को हिलाकर रख दिया। कॉलर ने बताया कि उनका चार साल का बेटा, जो घर के बाहर खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। शिकायतकर्ता पवन गुप्ता ने बताया कि दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति सुदर्शन सिंह को अपने घर के आसपास देखा था, जो बाद में फरार हो गया। शाम 4:30 बजे पवन की पत्नी कंचन का फोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि सुदर्शन ने उनके बेटे को किडनैप कर लिया है।

इंस्टाग्राम से शुरू हुई साजिश

पुलिस जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पता चला कि सुदर्शन सिंह पिछले एक साल से कंचन गुप्ता के साथ इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में था। उसने कई बार कंचन को धमकी दी थी कि अगर वह उसके साथ नहीं आई, तो वह उनके बेटे का अपहरण कर लेगा। सुदर्शन की यह सनक आखिरकार उस दिन हकीकत बन गई, जब उसने मासूम को अगवा कर लिया।

दिल्ली पुलिस का तुरंत एक्शन

जैसे ही अपहरण की सूचना मिली, दिल्ली पुलिस ने तुरंत कमर कस ली। अमर कॉलोनी थाने में FIR दर्ज की गई। पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी का सहारा लेते हुए किडनैपर्स का पीछा शुरू किया। सुदर्शन के मोबाइल लोकेशन और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने उसे लखनऊ रेलवे स्टेशन पर सुहेलदेव एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर से धर दबोचा।

पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई का नतीजा यह रहा कि महज आठ घंटे के भीतर मासूम बच्चे को सकुशल बचा लिया गया। पूछताछ में सुदर्शन ने कबूल किया कि वह बच्चे को अपने गांव ले जा रहा था, ताकि कंचन को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर सके। उसकी यह खतरनाक साजिश दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के आगे नाकाम रही। बच नहीं सकता।