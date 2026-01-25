दिल्ली में देर रात एक और मर्डर, शास्त्री पार्क में 32 वर्षीय युवक की हत्या से सनसनी
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क की बुलंद मस्जिद इलाके में शनिवार देर रात 32 वर्षीय एक युवक की गोली मार हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान समीर उर्फ कमू पहलवान पहलवान के रूप में हुई है। गोली लगने के बाद परिवार वाले समीर को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने के लिए क्राइम सीन पर फोरेंसिक विशेषज्ञों को बुलाया है।
डीसीपी (उत्तर-पूर्वी जिला) आशीष मिश्रा ने बताया, "24 जनवरी की रात करीब 11:24 बजे शास्त्री पार्क थाना पुलिस को बुलंद मस्जिद इलाके में फायरिंग की सूचना मिली। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो पता चला कि पीड़ित 32 साल वर्षीय समीर उर्फ मुस्तकीम उर्फ कमू पहलवान पुत्र अलीमुद्दीन, निवासी बुलंद मस्जिद, शास्त्री पार्क को उसके परिवार वाले पहले ही पास के जग प्रवेश चंद्र अस्पताल ले जा चुके थे। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया।"
डीसीपी ने बताया कि फोरेंसिक टीमों ने क्राइम सीन की जांच कर सबूत इकट्ठा किए हैं। शास्त्री पार्क थाने में बीएनएस की संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी की पहचान करने और गिरफ्तार करने के लिए टीमें तैनात की गई हैं।
एक दिन पहले मौजपुर के कैफे में हुआ था मर्डर
बता दें कि, इसी तरह की एक घटना में शुक्रवार रात उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मौजपुर इलाके में मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे के बाहर 24 साल के एक युवक फैजान उर्फ फज्जी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को एक पिता-पुत्र की जोड़ी ने अंजाम दिया था। हत्या का कारण कर्ज का विवाद माना जा रहा है।
दिल्ली पुलिस ने पीड़ित और घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया था, "शुक्रवार रात 11.28 बजे वेलकम थाना पुलिस को मौजपुर में 'मिस्टर किंग लाउंज एंड कैफे' में फायरिंग की घटना की सूचना मिली। मौके पर पहुंचने पर वेलकम निवासी एक घायल युवक फैजान उर्फ फज्जी मिला। उसे तुरंत जीटीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड (मृत लाया गया) घोषित कर दिया।"