दिल्ली की 32 स्कूलों को बम की धमकी देने वाला ग्रुप कौन था? क्रिप्टोकरेंसी में मांगी रकम

देश की राजधानी दिल्ली इस समय स्कूलों को आए दिन मिल रहीं बम की धमकियों से परेशान है। धमकी देने वाला या तो कॉल करता है या ई-मेल के जरिए अपना संदेश छोड़ जाता है। सोमवार को भी दिल्ली की 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने दहशत फैलाने की प्लानिंग करने वाले ग्रुप का भी पता लगा लिया है। बम की धमकी देने वाले ग्रुप का नाम "द टेरराइजर्स 111 ग्रुप" है। विस्फोट की धमकी के साथ इस समूह ने 5,000 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की मांग भी की थी। हालांकि शाम तक दिल्ली पुलिस ने इन सभी धमकियों को अफवाह बताया।

खास तरह के बम फिट करने का दावा "द टेरराइजर्स 111 ग्रुप" ने दावा किया कि उन्होंने स्कूल की इमारतों में "पाइप बम और एडवांस विस्फोटक उपकरण" लगाए हैं। ईमेल में यह भी धमकी दी गई थी कि इस समूह ने स्कूलों के आईटी सिस्टम को हैक कर लिया है, छात्र और कर्मचारियों के डेटाबेस चुरा लिए हैं और निगरानी कैमरों पर नियंत्रण कर लिया है।

इस आतंकी समूह ने लिखा कि हमारी एथेरियम (Ethereum) एड्रेस पर 72 घंटों के भीतर क्रिप्टो में 5,000 डॉलर का भुगतान करें, नहीं तो हम बम फोड़ देंगे। ईमेल में चेतावनी दी गई थी कि अगर उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया तो हैक किया गया डेटा ऑनलाइन लीक कर दिया जाएगा। ईमेल भेजने वाले ने स्कूलों को पुलिस से संपर्क न करने की भी चेतावनी दी और ऐसा करने पर तुरंत कार्रवाई की धमकी दी।

जान बचाने के लिए अभी खाली करो... इस ईमेल की पहली खबर सुबह 7:24 बजे पुलिस तक पहुंची, और दोपहर तक और भी स्कूलों ने इसकी सूचना दी गई। लिखा था कि जान बचाने के लिए अभी खाली करो। हम माफ नहीं करते। हम भूलते नहीं हैं। पैसे भेजो या अंजाम भुगतो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जैसे ही धमकी सामने आई, बम निरोधक दस्ते, अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया।” जब तक परिसर को सुरक्षित घोषित नहीं किया गया, तब तक छात्रों को या तो घर भेज दिया गया या खेल के मैदानों में भेज दिया गया।

पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं हाल के महीनों में इस तरह की फर्जी धमकियों की यह तीसरी बड़ी घटना है। जुलाई में, चार दिनों तक फर्जी धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे, जिसमें चौथे दिन रातों-रात 45 स्कूलों और तीन कॉलेजों को एक साथ ईमेल मिला, जिसमें उनके परिसरों में विस्फोटक लगाए जाने की चेतावनी दी गई थी। मई 2024 में, लगभग 300 स्कूलों को इसी तरह की धमकी वाला एक सामूहिक ईमेल भेजा गया था, जिसे बाद में फर्जी घोषित कर दिया गया। अगले कुछ हफ्तों में ऐसी कम से कम चार घटनाएं सामने आईं, जिनमें अस्पतालों और संग्रहालयों को धमकी भरे ईमेल मिले। बाद में इन सभी को फर्जी घोषित कर दिया गया।