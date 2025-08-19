delhi 32 schools got bomb threat mail accused terror group name revealed asked money in cryptocurrency दिल्ली की 32 स्कूलों को बम की धमकी देने वाला ग्रुप कौन था? क्रिप्टोकरेंसी में मांगी रकम, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली की 32 स्कूलों को बम की धमकी देने वाला ग्रुप कौन था? क्रिप्टोकरेंसी में मांगी रकम

इस ईमेल की पहली खबर सुबह 7:24 बजे पुलिस तक पहुंची, और दोपहर तक और भी स्कूलों ने इसकी सूचना दी गई। लिखा था कि जान बचाने के लिए अभी खाली करो। हम माफ नहीं करते। हम भूलते नहीं हैं।

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, दिल्लीTue, 19 Aug 2025 10:07 AM
देश की राजधानी दिल्ली इस समय स्कूलों को आए दिन मिल रहीं बम की धमकियों से परेशान है। धमकी देने वाला या तो कॉल करता है या ई-मेल के जरिए अपना संदेश छोड़ जाता है। सोमवार को भी दिल्ली की 32 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। पुलिस ने दहशत फैलाने की प्लानिंग करने वाले ग्रुप का भी पता लगा लिया है। बम की धमकी देने वाले ग्रुप का नाम "द टेरराइजर्स 111 ग्रुप" है। विस्फोट की धमकी के साथ इस समूह ने 5,000 डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी की मांग भी की थी। हालांकि शाम तक दिल्ली पुलिस ने इन सभी धमकियों को अफवाह बताया।

खास तरह के बम फिट करने का दावा

"द टेरराइजर्स 111 ग्रुप" ने दावा किया कि उन्होंने स्कूल की इमारतों में "पाइप बम और एडवांस विस्फोटक उपकरण" लगाए हैं। ईमेल में यह भी धमकी दी गई थी कि इस समूह ने स्कूलों के आईटी सिस्टम को हैक कर लिया है, छात्र और कर्मचारियों के डेटाबेस चुरा लिए हैं और निगरानी कैमरों पर नियंत्रण कर लिया है।

इस आतंकी समूह ने लिखा कि हमारी एथेरियम (Ethereum) एड्रेस पर 72 घंटों के भीतर क्रिप्टो में 5,000 डॉलर का भुगतान करें, नहीं तो हम बम फोड़ देंगे। ईमेल में चेतावनी दी गई थी कि अगर उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया तो हैक किया गया डेटा ऑनलाइन लीक कर दिया जाएगा। ईमेल भेजने वाले ने स्कूलों को पुलिस से संपर्क न करने की भी चेतावनी दी और ऐसा करने पर तुरंत कार्रवाई की धमकी दी।

जान बचाने के लिए अभी खाली करो...

इस ईमेल की पहली खबर सुबह 7:24 बजे पुलिस तक पहुंची, और दोपहर तक और भी स्कूलों ने इसकी सूचना दी गई। लिखा था कि जान बचाने के लिए अभी खाली करो। हम माफ नहीं करते। हम भूलते नहीं हैं। पैसे भेजो या अंजाम भुगतो। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, “जैसे ही धमकी सामने आई, बम निरोधक दस्ते, अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस की टीमों ने तलाशी अभियान चलाया।” जब तक परिसर को सुरक्षित घोषित नहीं किया गया, तब तक छात्रों को या तो घर भेज दिया गया या खेल के मैदानों में भेज दिया गया।

पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं

हाल के महीनों में इस तरह की फर्जी धमकियों की यह तीसरी बड़ी घटना है। जुलाई में, चार दिनों तक फर्जी धमकी वाले ईमेल भेजे गए थे, जिसमें चौथे दिन रातों-रात 45 स्कूलों और तीन कॉलेजों को एक साथ ईमेल मिला, जिसमें उनके परिसरों में विस्फोटक लगाए जाने की चेतावनी दी गई थी। मई 2024 में, लगभग 300 स्कूलों को इसी तरह की धमकी वाला एक सामूहिक ईमेल भेजा गया था, जिसे बाद में फर्जी घोषित कर दिया गया। अगले कुछ हफ्तों में ऐसी कम से कम चार घटनाएं सामने आईं, जिनमें अस्पतालों और संग्रहालयों को धमकी भरे ईमेल मिले। बाद में इन सभी को फर्जी घोषित कर दिया गया।

जांचकर्ताओं का कहना है कि ऐसे ईमेल भेजने वालों का पता लगाना एक बड़ी चुनौती है। अधिकारियों ने पहचान छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले चार सामान्य तरीके बताए हैं। पहला, जब ईमेल भेजने वाले Google जैसे वैश्विक सेवा प्रदाताओं(ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर्स) का उपयोग करते हैं, जो भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करते हैं और आईपी एड्रेस प्रदान कर सकते हैं, जिससे उनका पता लगाना आसान हो जाता है। दूसरा, mail.ru या atomicmail.io जैसे प्रदाता जो भारतीय एजेंसियों के साथ तब तक डेटा साझा करने से इनकार करते हैं, जब तक कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी (MLAT) के माध्यम से संपर्क न किया जाए, जिसमें दो साल तक का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि मई 2024 के ईमेल इसी तरह के डोमेन से भेजे गए थे और वे अभी भी अनसुलझे हैं। तीसरा तरीका डार्कनेट और डार्क वेब का उपयोग करना है, जिनका पता लगाना लगभग असंभव है, जबकि चौथा तरीका प्रॉक्सी सर्वर या वीपीएन का उपयोग करना है जो ईमेल भेजने वाले के स्थान को छुपाते हैं।