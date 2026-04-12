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दिल्ली के आनंद पर्वत और समयपुर बादली समेत 27 औद्योगिक क्षेत्रों का बदलेगा चेहरा, MCD को सौंपे लेआउट प्लान

Apr 12, 2026 02:12 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, हिन्दुस्तान टाइम्स/स्नेहिल सिन्हा
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दिल्ली सरकार ने शहर के 27 गैर-अनुरूप (non-conforming) औद्योगिक क्षेत्रों में से 21 के लेआउट प्लान नगर निगम (MCD) को सौंप दिए हैं, जिससे इन इलाकों के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है।

दिल्ली के आनंद पर्वत और समयपुर बादली समेत 27 औद्योगिक क्षेत्रों का बदलेगा चेहरा, MCD को सौंपे लेआउट प्लान

दिल्ली सरकार ने शहर के 27 गैर-अनुरूप (non-conforming) औद्योगिक क्षेत्रों में से 21 के लेआउट प्लान नगर निगम (MCD) को सौंप दिए हैं, जिससे इन इलाकों के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के ये औद्योगिक क्षेत्र वे क्लस्टर हैं जो मास्टर प्लान के तहत औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तय नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी सालों से फैक्ट्रियां और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।

पक्की सड़कों, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे इन क्षेत्रों में अब पुनर्विकास किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, आनंद पर्वत, समयपुर बादली, डाबरी, हैदरपुर, हस्तसाल, करावल नगर, ख्याला, मुंडका, न्यू मंडोली और रिठाला जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्लान जमा हो चुके हैं और बाकी छह क्षेत्रों के प्लान भी इस महीने के अंत तक भेज दिए जाएंगे।

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2021 के प्लान के तहत तीन साल में पूरी होनी थी प्रक्रिया

यह कदम उन बुनियादी ढांचों की कमियों को दूर करने के लिए उठाया गया है जो नियमों के उल्लंघन और बिना किसी योजना के कारण सालों से थीं। पहले अप्रूव्ड लेआउट न होने की वजह से सिविक एजेंसियां यहां कोई औपचारिक विकास कार्य नहीं कर पाती थीं। हालांकि मूल रूप से इन योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की थी, लेकिन वे समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहे। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी-2021) के तहत इन संस्थाओं को अधिसूचना जारी होने के तीन साल के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी थी। हालांकि, समय सीमा के भीतर योजनाएं तैयार नहीं की गईं, जिससे विकास में देरी हुई।

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इसके समाधान के लिए सरकार ने एक विशेष योजना के तहत विशेषज्ञों के माध्यम से लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को 90 फीसदी तक की सब्सिडी भी दी। अब ये प्लान दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) के माध्यम से MCD को भेजे गए हैं, ताकि चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू हो सकें।

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Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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