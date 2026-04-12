दिल्ली के आनंद पर्वत और समयपुर बादली समेत 27 औद्योगिक क्षेत्रों का बदलेगा चेहरा, MCD को सौंपे लेआउट प्लान
दिल्ली सरकार ने शहर के 27 गैर-अनुरूप (non-conforming) औद्योगिक क्षेत्रों में से 21 के लेआउट प्लान नगर निगम (MCD) को सौंप दिए हैं, जिससे इन इलाकों के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है।
दिल्ली सरकार ने शहर के 27 गैर-अनुरूप (non-conforming) औद्योगिक क्षेत्रों में से 21 के लेआउट प्लान नगर निगम (MCD) को सौंप दिए हैं, जिससे इन इलाकों के कायाकल्प का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली के ये औद्योगिक क्षेत्र वे क्लस्टर हैं जो मास्टर प्लान के तहत औद्योगिक इस्तेमाल के लिए तय नहीं किए गए थे, लेकिन फिर भी सालों से फैक्ट्रियां और व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं।
पक्की सड़कों, जल निकासी और नागरिक सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे इन क्षेत्रों में अब पुनर्विकास किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, आनंद पर्वत, समयपुर बादली, डाबरी, हैदरपुर, हस्तसाल, करावल नगर, ख्याला, मुंडका, न्यू मंडोली और रिठाला जैसे प्रमुख क्षेत्रों के प्लान जमा हो चुके हैं और बाकी छह क्षेत्रों के प्लान भी इस महीने के अंत तक भेज दिए जाएंगे।
2021 के प्लान के तहत तीन साल में पूरी होनी थी प्रक्रिया
यह कदम उन बुनियादी ढांचों की कमियों को दूर करने के लिए उठाया गया है जो नियमों के उल्लंघन और बिना किसी योजना के कारण सालों से थीं। पहले अप्रूव्ड लेआउट न होने की वजह से सिविक एजेंसियां यहां कोई औपचारिक विकास कार्य नहीं कर पाती थीं। हालांकि मूल रूप से इन योजनाओं को तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की थी, लेकिन वे समय सीमा के भीतर ऐसा करने में विफल रहे। दिल्ली मास्टर प्लान 2021 (एमपीडी-2021) के तहत इन संस्थाओं को अधिसूचना जारी होने के तीन साल के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी थी। हालांकि, समय सीमा के भीतर योजनाएं तैयार नहीं की गईं, जिससे विकास में देरी हुई।
इसके समाधान के लिए सरकार ने एक विशेष योजना के तहत विशेषज्ञों के माध्यम से लेआउट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को 90 फीसदी तक की सब्सिडी भी दी। अब ये प्लान दिल्ली राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम (DSIIDC) के माध्यम से MCD को भेजे गए हैं, ताकि चरणबद्ध तरीके से विकास कार्य शुरू हो सकें।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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