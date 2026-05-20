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दिल्ली में श्याम लाल कॉलेज के पास मर्डर, 22 साल के युवक को गोलियों से भूना, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

Praveen Sharma नई दिल्ली, एएनआई
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दिल्ली के वेलकम इलाके में मंगलवार देर रात श्याम लाल कॉलेज के पास 22 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक अमनउल्लाह मौजपुर का रहने वाला था।

दिल्ली में श्याम लाल कॉलेज के पास मर्डर, 22 साल के युवक को गोलियों से भूना, अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में मंगलवार रात केशव चौक और श्याम लाल कॉलेज के पास अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक 22 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर सबूत जुटाने में लगी हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी (CCTV) फुटेज खंगाल रही है।

मृतक की हुई पहचान

पुलिस के अनुसार, मृतक युवक की पहचान 22 वर्षीय अमनउल्लाह कुरैशी के रूप में हुई है। वह मौजपुर के गुरुद्वारा मोहल्ला का रहने वाला था और उसके पिता का नाम मोहम्मद तस्लीम है। युवक को कितनी गोलियां लगी हैं और हमलावर किस इरादे से आए थे, इसकी गहन जांच की जा रही है।

मौके पर ही दम तोड़ने की नौबत

उत्तर-पूर्वी जिले के एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा ने मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि देर रात पुलिस को वेलकम इलाके में फायरिंग की सूचना मिली थी। पुलिस टीम जब श्याम लाल कॉलेज के पास घटना स्थल पर पहुंची तो पता चला कि 22 वर्षीय घायल घायल युवक अमनउल्लाह को उसके परिवार वाले पहले ही जीटीबी अस्पताल ले जा चुके हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया।

फोरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत, टीमें अलर्ट

वारदात की गंभीरता को देखते हुए क्राइम और फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीमों ने तुरंत घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां से खून के नमूने, कारतूस के खोखे समेत कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए हैं। वेलकम थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की पहचान करने, उनका सुराग लगाने और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए जिले की कई टीमों को लगाया गया है। इस मामले में आगे की जांच जारी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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