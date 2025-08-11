delhi 22 year old boy stabbed injuries to his chest and neck लड़के को चाकू से गोद डाला, छाती और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार; दिल्ली में खौफनाक वारदात, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi 22 year old boy stabbed injuries to his chest and neck

लड़के को चाकू से गोद डाला, छाती और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार; दिल्ली में खौफनाक वारदात

दिल्ली में 22 साल के लड़के पर चाकू से कई बार वार किया गया है। घटना दिल्ली के पहाड़गंज के नबी करीम इलाके की बताई जा रही है जबां आपसी और पड़ोस के विवाद में लड़के पर जानलेवा हमला किया गया।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 01:31 PM
share Share
Follow Us on
लड़के को चाकू से गोद डाला, छाती और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार; दिल्ली में खौफनाक वारदात

दिल्ली में 22 साल के लड़के पर चाकू से कई बार वार किया गया है। घटना दिल्ली के पहाड़गंज के नबी करीम इलाके की बताई जा रही है जबां आपसी और पड़ोस के विवाद में लड़के पर जानलेवा हमला किया गया। लड़का गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। उसकी पहचान बंसी उर्फ पाली के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक ऋषि और काके समेत आरोपियों ने उस पर चाकुओं से हमला किया, जिससे उसकी छाती और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं।

पुलिस ने इस मामले पर तुरंत ऐक्शन लेते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने धारा 103(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

इससे पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बदरपुर बस स्टैंड के पास से एक घटना सामने आई थी जिसमें मोबाइल छीनने की कोशिश में एक शख्स पर चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक होटल कर्मचारी सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों की पहचान मोहसिन उर्फ नूर (20), दीपक सूर्यवंशी (18) और हिमांशु (21) के रूप में हुई है। वे स्कूटर पर सवार थे।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिणपूर्व) ऐश्वर्या शर्मा ने बताया, मृतक की पहचान बिहार के पश्चिमी चंपारण निवासी मकबूल अकरम के रूप में हुई , जो दिल्ली में काम करता था। उसका शव 26 जुलाई को सुबह करीब पांच बजकर 51 मिनट पर बदरपुर बस स्टैंड के पास मिला और शव पर चाकू से घाव किए होने के निशान थे। उसका मोबाइल फोन गायब था, जिससे पुलिस को संदेह है कि हत्या की वजह लूटपाट थी।