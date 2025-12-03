Hindustan Hindi News
delhi 21591 people missing women girls highest missing cases
दिल्ली में इस साल 21 हजार लोग लापता हुए, सबसे ज्यादा लड़कियां हो रहीं गायब

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर तक कुल 21,591 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 60 प्रतिशत महिलाएँ और लड़कियाँ शामिल हैं, वहीं 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों की गुमशुदगी के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

Wed, 3 Dec 2025 06:01 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
राजधानी दिल्ली में इस साल 15 नवंबर तक दिल्ली में कुल 21,591 लोग लापता हुए। जिनमें 13,072 महिलाएं और 8,519 पुरुष शामिल थे।

दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुमशुदा व्यक्तियों की सूची में महिलाएं और लड़कियों की संख्या सभी मामलों का करीब 60 प्रतिशत हैं। जबकि महज अक्तूबर और नंवबर महीने के बीच के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक महीने के भीतर ही 1,909 मामले ज्यादा हैं, जिसका प्रतिशत करीब 10 है। वहीं इस अवधि के दौरान 1,155 महिलाएं तो 754 पुरुषों के लापता होने का पता चला।

आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम उम्र के समूह 0 से 8 वर्ष के बच्चों के लापता होने के कुल 339 मामले 15 नवंबर तक दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 136 (40 प्रतिशत) लड़कियां और 203 (60 प्रतिशत) लड़के शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने इस श्रेणी के 192 बच्चों का पता लगाया है, जबकि 147 का अबतक पता नहीं चल पाया है। 15 अक्टूबर की तुलना में, जब इस आयु वर्ग के 304 बच्चे लापता हुए थे, यह आंकड़ा 35 मामलों तक बढ़ा है।

नाबालिगों की गुमशुदगी के मामले बढ़े

नाबालिगों में 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के मामले में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई। कुल गुमशुदगी के मामले बढ़कर 4,535 हो गए। इनमें 3,548 लड़कियां (78 प्रतिशत) और 987 लड़के (22 प्रतिशत) शामिल थे। पुलिस ने 3,215 किशोरों का पता लगाया, जबकि 1,320 का अभी तक पता नहीं चल पाया है। 15 अक्टूबर की तुलना में, जब 4,167 किशोर लापता हुए थे, इस बार 368 मामलों की वृद्धि हुई। इस श्रेणी में 290 लापता लड़कियों (3,258 से 3,548) और 78 लापता लड़कों (909 से 987) की संख्या में वृद्धि देखी गई, जिससे किशोर लड़कियां नाबालिगों में सबसे अधिक प्रभावित वर्ग बन गईं।

