दिल्ली में इस साल 21 हजार लोग लापता हुए, सबसे ज्यादा लड़कियां हो रहीं गायब

संक्षेप: दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर तक कुल 21,591 लोग लापता हुए हैं, जिनमें 60 प्रतिशत महिलाएँ और लड़कियाँ शामिल हैं, वहीं 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों की गुमशुदगी के मामलों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है।

राजधानी दिल्ली में इस साल 15 नवंबर तक दिल्ली में कुल 21,591 लोग लापता हुए। जिनमें 13,072 महिलाएं और 8,519 पुरुष शामिल थे।

दिल्ली पुलिस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक गुमशुदा व्यक्तियों की सूची में महिलाएं और लड़कियों की संख्या सभी मामलों का करीब 60 प्रतिशत हैं। जबकि महज अक्तूबर और नंवबर महीने के बीच के आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ एक महीने के भीतर ही 1,909 मामले ज्यादा हैं, जिसका प्रतिशत करीब 10 है। वहीं इस अवधि के दौरान 1,155 महिलाएं तो 754 पुरुषों के लापता होने का पता चला।

आंकड़ों के मुताबिक सबसे कम उम्र के समूह 0 से 8 वर्ष के बच्चों के लापता होने के कुल 339 मामले 15 नवंबर तक दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 136 (40 प्रतिशत) लड़कियां और 203 (60 प्रतिशत) लड़के शामिल हैं। हालांकि पुलिस ने इस श्रेणी के 192 बच्चों का पता लगाया है, जबकि 147 का अबतक पता नहीं चल पाया है। 15 अक्टूबर की तुलना में, जब इस आयु वर्ग के 304 बच्चे लापता हुए थे, यह आंकड़ा 35 मामलों तक बढ़ा है।

नाबालिगों की गुमशुदगी के मामले बढ़े