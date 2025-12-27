मेट्रो, सड़कें... रफ्तार के साथ उड़ान भरेगी राजधानी, 2026 में बदल जाएगी दिल्ली की तस्वीर

संक्षेप: वर्ष 2026 दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिसमें मेट्रो की गोल्डन लाइन, नमो भारत का पूर्ण संचालन और दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे जैसी बड़ी परियोजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी।

नया साल शुरू होने में महज चार दिन बाकी हैं। हर जगह नए साल के जश्न की तैयारी हो रही है। नया साल 2026 दिल्लीवालों के लिए काफी बेहतर होने वाला है। 2026 राजधानी एक बिल्कुल नए कलेवर में नजर आएगी। यह साल दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में 'गेम चेंजर' साबित होने वाला है, जहां मेट्रो की नई 'गोल्डन' चमक होगी और सड़कों पर एक्सप्रेसवे की रफ्तार नजर आएगी। आइए बताते हैं कि 2026 में दिल्ली में कौन-कौन से प्रोजेक्ट शुरू होंगे।

दिल्ली मेट्रो की गोल्डन लाइन होगी शुरू साल 2026 दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण (Phase-4) की सफलताओं का गवाह बनेगा। सबसे ज्यादा चर्चा 'गोल्डन लाइन' की है। यह लाइन तुगलकाबाद से एयरोसिटी तक का सफर मिनटों में समेट देगी। खास बात यह है कि मजेंटा लाइन और पिंक लाइन के विस्तार के साथ दिल्ली मेट्रो का एक पूरा 'रिंग' तैयार हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको शहर के एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए बार-बार इंटरचेंज का झंझट नहीं पालना होगा।

नमो भारत: मेरठ अब दिल्ली का 'पड़ोसी' मेरठ और दिल्ली के बीच की दूरी अब सिर्फ नक्शे पर रह जाएगी। 2026 वह साल होगा जब नमो भारत (RRTS) के सभी स्टेशन पूरी तरह शुरू होंगे। सराय काले खां से मेरठ तक की 82 किलोमीटर की दूरी तय करना किसी हवाई सफर से कम नहीं लगेगा। यह न केवल यात्रियों को सुविधा देगा, बल्कि आनंद विहार और सराय काले खां जैसे स्टेशनों को दुनिया के बेहतरीन 'मल्टी-मोडल हब्स' की कतार में खड़ा कर देगा।

देहरादून और मुंबई की दूरी होगी कम ड्राइविंग के शौकीनों के लिए 2026 किसी तोहफे से कम नहीं है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: दिल्ली के डीएनडी (DND) से जैतपुर तक का लिंक चालू होने से दक्षिण दिल्ली के लोगों को जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

वीकेंड पर पहाड़ों की सैर अब थकाने वाली नहीं होगी, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे का दिल्ली सेक्शन पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अर्बन एक्सटेंशन रोड-2 (UER-2): यह सड़क बाहरी दिल्ली के लिए लाइफलाइन बनेगी, जो चंडीगढ़ और जयपुर हाईवे को बिना शहर के ट्रैफिक में फंसे आपस में जोड़ देगी।

दिल्ली की कई सड़कें चमकेंगी दिल्ली सरकार मार्च 2026 तक 500 किमी प्रमुख सड़कों की मरम्मत पूरी करेगी। इसमें री-कार्पेटिंग, पैचवर्क, गड्ढों की भराई और फुटपाथ शामिल हैं। यह काम सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण को भी नियंत्रित करेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने कहा कि टेंडर जारी हो चुके हैं और काम तेजी से चल रहा है। साउथ दिल्ली में पुराने फ्लाईओवरों की मरम्मत भी शुरू हो गई है। जैसे मोदी मिल, सावित्री सिनेमा और एमबी रोड पर स्टॉर्म वॉटर ड्रेन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट ट्रैफिक फ्लो बेहतर बनाएंगे और बारिश में जलभराव रोकेंगे।

सात समंदर पार की दूरी होगी कम दिल्ली से लंदन जाने वाले यात्रियों के लिए यह साल बड़ी खुशखबरी ला रहा है। एयर इंडिया के नए आलीशान विमानों और इंडिगो की संभावित नई इंटरनेशनल उड़ानों के साथ, दिल्ली-लंदन रूट पर डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होने वाली है। इसका सीधा फायदा आम जनता को मिले। इससे रूट का किराया कम होगा और उड़ानों के विकल्प बढ़ जाएंगे।