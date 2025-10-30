Hindustan Hindi News
सत्ता बदल डालना था दिल्ली दंगों का मकसद, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस का बड़ा दावा

संक्षेप: 2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक नया और बड़ा दावा किया है। दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है।

Thu, 30 Oct 2025 02:12 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
2020 में दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस ने एक नया और बड़ा दावा किया है। दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और अन्य की ओर से दायर जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि यह दंगा रिजीम चेंज ऑपरेशन (सत्ता परिवर्तन के लिए ऑपरेशन) था। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक हलफनामे में कहा गया है कि दंगा स्वत: उपजा विरोध नहीं था, बल्कि भारत के आंतरिक सौहार्द और अंतराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को अस्थिर करने का सुनियोजित प्रयास था। पुलिस के मुताबिक जांचकर्ताओं को इस बात के पक्के, दस्तावेजी और तकनीकी सबूत मिले हैं कि आरोपियों ने सांप्रदायिक आधार पर गहरी साजिश की थी। पुलिस ने यह भी कहा है कि संशोधित नागरिकता कानून के विरोध को हथियारों के जरिए भारत की अखंडता और संप्रभुता पर हमले की साजिश थी।

