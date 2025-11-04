दिल्ली दंगा मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद, जुर्माना भी लगा

संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और सार्वजनिक आदेशों के उल्लंघन के मामले में 6 दोषियों को सजा सुना दी है। दोषियों पर जुर्माना भी लगाया गया है।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दंगा, आगजनी और लोक सेवकों की ओर से पारित आदेशों के उल्लंघन के मामले में 6 दोषियों को 6 महीने से लेकर 3 साल तक कैद की सजा सुनाई है। साथ ही हर दोषी पर 61 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला खजूरी खास थाने में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जिसमें सादतपुर इलाके में शिकायतकर्ता वकील अहमद की दुकान के सामान को भीड़ ने बाहर निकालकर जला दिया था। यह घटना 25 फरवरी 2020 को सादतपुर क्षेत्र में हुई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रवीण सिंह की अदालत ने हरी ओम गुप्ता, गोरख नाथ, भीम सैनी, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को आईपीसी की धारा 188, 147, 148, 435 और 450 के तहत सजा सुनाई है।

अदालत ने कहा- यह तथ्य कि दंगों से पहले दोषियों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था और 2020 के दंगों के बाद किसी भी तरह के मामले में उनकी कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं थी इस बात का यकीन दिलाता है कि उनमें सुधार की संभावनाएं हैं। ऐसे में अदालत का मानना है कि यह राज्य द्वारा अपेक्षित अधिकतम दंड का मामला नहीं है।

हालांकि अदालत ने नरमी बरतने की दोषियों की याचिकाएं खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि इस तरह अपराधों में अदालत को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि सजा इतनी नरम नहीं हो कि वह अपराध पर अंकुश के प्रभाव को कम कर दे। ऐसे में दोषियों की प्रार्थना कि उन पर केवल जुर्माना लगाया जाए उचित नहीं है।

अदालत ने 11 सितंबर को इस मामले में छह लोगों को दोषी ठहराया था। दुकान मालिक वकील अहमद की शिकायत पर खजूरी खास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता मोहम्मद वकील का कहना था कि उनको लगभग 1.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

अदालत ने चश्मदीद हेड कांस्टेबल संदीप की गवाही के साथ ही मामले में आरोपियों के खिलाफ अन्य सबूतों पर गौर करने के बाद आरोपी गोरख नाथ, भीम सैन, हरिओम गुप्ता, कपिल पांडे, रोहित गौतम और बसंत कुमार को दोषी करार दिया था। अदालत ने एक वीडियो पर भी गौर किया और दुकान पर हुई घटना में शामिल लोगों की पहचान की।