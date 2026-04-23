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दिल्ली में 2 साल की मासूम का रेप कर नहलाया-धुलाया… दरिंदे को हुई 20 साल की जेल, जानें कैसे

Apr 23, 2026 07:23 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, निखिल पाठक
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दिल्ली के रोहिणी जिला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने जून 2025 में दो साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मगर ये सजा सुनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दरिंदे ने बच्ची का रेप करने के बाद उसे नहला-धुलाकर कपड़े बदल दिए थे।

दिल्ली में 2 साल की मासूम का रेप कर नहलाया-धुलाया… दरिंदे को हुई 20 साल की जेल, जानें कैसे

Delhi 2 year old girl rape case: दिल्ली के रोहिणी जिला स्थित फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने जून 2025 में दो साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी के मामले में दोषी युवक बृजेंद्र कुमार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मगर ये सजा सुनाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दरिंदे ने बच्ची का रेप करने के बाद उसे नहला-धुलाकर कपड़े बदल दिए थे। ताकि उसकी हैवानियत का किसी को पता न चले। फिर कैसे कोर्ट ने मासूम बच्ची और उसके परिवार को इंसाफ दिलाया और दोषी को सजा।

जानें कोर्ट ने कैसे सजा सुनाई?

इस पूरे मामले में पीड़िता की बड़ी बहन की गवाही सबसे अहम और निर्णायक साबित हुई, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को पॉक्सो अधिनियम की धारा छह व बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए उसे 10.50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोषी के ऊपर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय नागर की अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में आरोपियों के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बरतना न्याय के साथ समझौता होगा। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराध समाज को झकझोर देते हैं और इनके प्रति सख्ती जरूरी है।

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घटना से दस दिन पहले दिल्ली आया था परिवार

बवाना थानाक्षेत्र में दर्ज मामले के मुताबिक, पीड़िता का परिवार बिहार के दरभंगा से रोजी-रोटी की तलाश में घटना से दस दिन पहले ही दिल्ली आया था। 27 जून 2025 को घटना वाले दिन जब मासूम के मां-बाप काम पर गए हुए थे, तब वह अपनी बड़ी बहन के साथ घर पर थी। तभी साथ वाले कमरे में रहने वाला 21 वर्षीय पड़ोसी बृजेंद्र बच्ची का अपहरण कर अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शाम को मां के घर लौटने पर पीड़िता की बड़ी बहन ने पूरी सच्चाई बताई। अदालत में सुनवाई के दौरान भी बड़ी बहन ने गवाही पर अडिग रहते हुए निडरता से आरोपी की पहचान की और पूरा घटनाक्रम बताया।

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बच्ची को नहलाकर दोषी ने बदल दिए थे कपड़े

सुनवाई के दौरान लोक अभियोजक राजेश सिरोही ने आरोपी को अधिकतम सजा देने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि अपराध के समय मासूम की उम्र महज दो साल थी। दोषी ने न केवल उसके साथ दरिंदगी की, बल्कि साक्ष्यों को मिटाने के लिए बच्ची को नहलाकर उसके कपड़े भी बदल दिए थे। दूसरी ओर, दोषी के वकील ने उसे गरीब परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य बताते हुए कम से कम सजा की गुहार लगाई। हालांकि, अदालत ने कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सहानुभूति की कोई जगह नहीं है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

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रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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