द्वारका स्पोर्ट्स कैंपस के लिए बिना परमिशन काटे जाएंगे 2000 पेड़? NGT को मिला जवाब

16 सितंबर को दिए गए इस जवाब में विभाग ने बताया कि उन्होंने 1 सितंबर को विस्तार से निरीक्षण किया और पाया कि सभी पेड़ों को सही ढंग से गिना गया है और किसी भी पेड़ को न तो नुकसान पहुंचाया गया है और न ही काटा गया है।

वन एवं वन्यजीव विभाग ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को बताया है कि द्वारका के सेक्टर 19बी में क्रिकेट स्टेडियम सहित एक एकीकृत मल्टी-स्पोर्ट्स एरिना (विभिन्न खेलों का मैदान) के निर्माण से 2,035 पेड़ों पर असर पड़ने की संभावना है। विभाग ने दावा किया है कि अभी तक परियोजना स्थल पर किसी भी पेड़ को अवैध रूप से काटा या नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। यह जानकारी 20.3 हेक्टेयर की परियोजना साइट के निरीक्षण के बाद दी गई। अधिकरण को एक याचिका मिली थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिना अनुमति के पेड़ काटे गए हैं, जिसके बाद यह निरीक्षण का आदेश दिया गया था। मामले को देख रहे अधिकारियों ने NGT को बताया कि प्रभावित होने वाले अधिकांश पेड़ 'विलायती कीकर' (Prosopis juliflora) हैं, जबकि मुआवजे के तौर पर पहले ही लगभग 20,000 देसी पेड़ लगाए जा चुके हैं।

यह परियोजना दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की ओर से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत एक निजी बिल्डर के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। 16 सितंबर को दिए गए इस जवाब में विभाग ने बताया कि उन्होंने 1 सितंबर को विस्तार से निरीक्षण किया और पाया कि सभी पेड़ों को सही ढंग से गिना गया है और किसी भी पेड़ को न तो नुकसान पहुंचाया गया है और न ही काटा गया है। अब यह परियोजना आगे की मंजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) को भेजी गई है।

अपनी रिपोर्ट में विभाग ने कहा कि साइट पर कुल 2,266 पेड़ हैं, जिनमें से 2,035 पेड़ों को हटाया जाएगा। इनमें से 266 पेड़ों को स्थानांतरित (transplantation) करने की सिफारिश की गई है। जबकि 1,769 पेड़ों को काटा जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि साइट पर सभी पेड़ 'पेड़ों की सूची' के अनुसार सही पाए गए हैं और उन पर एक अद्वितीय संख्या (unique number) और रंग कोडिंग (colour coding) की गई है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि "परियोजना परिसर के भीतर पेड़ काटने, गिराने, छाँटने या जड़ को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई भी उल्लंघन नहीं देखा गया है।"

रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि निजी निर्माण कंपनी ने पहले मई से अगस्त के बीच विभाग को सूचित किया था कि तेज बारिश और आंधी के कारण उस क्षेत्र में 173 पेड़ गिर गए थे। विभाग ने कहा कि उनके निरीक्षण में पता चला कि ये 173 पेड़ परियोजना स्थल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार ठेकेदार को इन पेड़ों के बदले मुआवजे के तौर पर पौधारोपण (compensatory plantation) करने के लिए कहा जाएगा।