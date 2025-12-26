Hindustan Hindi News
दिल्ली के पार्क में दो दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, एक की हत्या

दिल्ली के पार्क में दो दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, एक की हत्या

संक्षेप:

दिल्ली के मोती बाग स्थित डीडीए के एक पार्क में शुक्रवार सुबह दो दोस्तों पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। हमले में एक युवक 20 वर्षीय कुशल की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक 20 वर्षीय कार्तिक गंभीर रूप से घायल है।

Dec 26, 2025 08:10 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के मोती बाग स्थित डीडीए के एक पार्क में शुक्रवार सुबह दो दोस्तों पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। हमले में एक युवक 20 वर्षीय कुशल की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक 20 वर्षीय कार्तिक गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करके पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है।

शुरुआती जांच में रंजिश के चलते हत्या की बात सामने आई रही है। स्थानीय लोगों ने बताया की शुक्रवार तड़के तीन बजे के आसपास दोनों युवक घर के पास स्थित उक्त पार्क के अंदर मौजूद थे। इसी दौरान उनकी कुछ लड़कों से कहासुनी हुई और फिर आरोपी लड़कों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया और खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद परिजनों को वारदात की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। सुबह स्थानीय लोग पार्क में पहुंचे तो वारदातस्थल पर खून फैला हुआ था। बताया कि यह पार्क चारों तरफ से खुला है और हर तरफ से लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में तड़के वारदात के बाद लोगों में डर का माहौल है।

दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त अमित गोयल के मुताबिक, शुक्रवार सुबह 8.14 बजे सफदरजंग अस्पताल से साउथ कैंपस पुलिस को मामले की सूचना मिली। अस्पताल में पुलिस को पता चला कि 20 साल के एक युवक को सुबह 7.15 बजे मृत हालत में उसके पिता मनोज द्वारा अस्पताल लाया गया था। उस पर चाकू से कई वार किए गए थे। मृतक युवक की पहचान शास्त्री मार्केट झुग्गी निवासी 20 वर्षीय कुशल के रूप में हुई। वह राजौरी गार्डन स्थित प्ले स्कूल में घरेलू सहायक का काम करता था। जबकि एक अन्य युवक 20 वर्षीय कार्तिक को भी चाकू से हमले के बाद घायल हालत में उसके साथ अस्पताल लाया गया था। कार्तिक ओखला स्थित एक निजी कंपनी में साफ सफाई का काम करता था। पुलिस ने घायल व मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक व घायल इतनी सुबह सुबह पार्क में खुद गए थे या उन्हें किसी ने पार्क में बुलाया था। पुलिस उनकी सीडीआर व अन्य तकनीकि जानकारी भी खंगाल रही है।

