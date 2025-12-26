दिल्ली के पार्क में दो दोस्तों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, एक की हत्या

संक्षेप: दिल्ली के मोती बाग स्थित डीडीए के एक पार्क में शुक्रवार सुबह दो दोस्तों पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। हमले में एक युवक 20 वर्षीय कुशल की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक 20 वर्षीय कार्तिक गंभीर रूप से घायल है।

दिल्ली के मोती बाग स्थित डीडीए के एक पार्क में शुक्रवार सुबह दो दोस्तों पर चाकू से हमले का मामला सामने आया है। हमले में एक युवक 20 वर्षीय कुशल की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक 20 वर्षीय कार्तिक गंभीर रूप से घायल है। अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। हत्या और हत्या की कोशिश का मामला दर्ज करके पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालने के साथ स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है।

शुरुआती जांच में रंजिश के चलते हत्या की बात सामने आई रही है। स्थानीय लोगों ने बताया की शुक्रवार तड़के तीन बजे के आसपास दोनों युवक घर के पास स्थित उक्त पार्क के अंदर मौजूद थे। इसी दौरान उनकी कुछ लड़कों से कहासुनी हुई और फिर आरोपी लड़कों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया और खून से लथपथ हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद परिजनों को वारदात की जानकारी मिली तो वे मौके पर पहुंचे और उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। सुबह स्थानीय लोग पार्क में पहुंचे तो वारदातस्थल पर खून फैला हुआ था। बताया कि यह पार्क चारों तरफ से खुला है और हर तरफ से लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में तड़के वारदात के बाद लोगों में डर का माहौल है।