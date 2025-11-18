दिल्ली की स्कूलों और कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, कॉल के बाद फोन बंद

संक्षेप: दिल्ली में आज फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके अलावा साकेत कोर्ट परिसर को भी धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने फोन बंद कर लिया है।

दिल्ली लाल किला धमाके के बाद से पुलिस और जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच आज एक फोन कॉल ने फिर से दिल्लीवालों को फिर से दहशत में डाल दिया। कॉल करने वाले ने दिल्ली की 2 CRPF स्कूलों और 3 जिला अदालतों में बम रखे होने की धमकी वाला मेल आया है। इनमें साकेत कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट शामिल हैं।

दिल्ली में आज द्वारका के CRPF स्कूल और प्रशांत विहार के CRPF स्कूल, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट,पटियाला हाउस कोर्ट, साकेत कोर्ट को बम की धमकी मिली है। सब जगह जांच जारी है।

दिल्ली की दो सीआरपीएफ स्कूलों को आज पहले धमकी भरा कॉल आया। पीसीआर कॉल पर आए इस कॉल पर धमकी दी गई कि द्वारका के CRPF स्कूल और प्रशांत विहार के CRPF स्कूल में बम रखा है। फोन करने वाले ने धमकी देने के बाद अपना फोन बंद कर लिया। इसके अलावा दिल्ली की तीन जिला अदालतों को भी बम रखे होने की सूचना दी गई। इन कोर्ट्स को मेल के बहाने धमकी दी गई है। साकेत कोर्ट के परिसर को खाली करा लिया गया है, तो वहीं पटियाला हाउस अदालत में बम की धमकी के बाद वहां भी जांच चल रही है।

साकेत जिला अदालत में न्यायिक प्रक्रिया को रोककर सभी अधिवक्ता व वादी बाहर निकल आए हैं। साकेत जिला अदालत में सुरक्षा के मद्देनजर अगले दो घंटे के लिए सभी प्रकार की न्यायिक कार्रवाई को रोक दिया गया है।

एक और बात निकलकर सामने आ रही है कि पटियाला हाउस कोर्ट में सोमवार को दिल्ली बम धमाके के एक आरोपी आमिर राशिद अली को पेश किया गया था। 24 घंटे बाद ही बम की धमकी मिल गई है। जिसके बाद पूरे कोर्ट परिसर में जांच चल रही है। एनआईए ने सोमवार को भी एक अन्य आरोपी जसीर बिलाल वानी को गिरफ्तार किया था। जिसको आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जा सकता है।

बता दें कि एक हफ्ते पहले ही दिल्ली के लाल किले के पास एक आई20 कार में अचानक हुए धमाके के बाद 12 जिंदगियां अब तक अपनी जान गंवा चुकी हैं। मामले की जांच एनआईए के पास है और इस केस में 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तार तुर्की, पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका और जैश-ए-मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर से भी जुड़ रहे हैं। इस बीच स्कूलों और अदालतों को बम की धमकी मिलने से फिर दिल्ली पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं।