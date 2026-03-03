Hindustan Hindi News
दिल्ली के स्वरूप नगर में रिहायशी मकान में फटा गैस सिलेंडर, 2 बच्चों समेत 7 घायल

Mar 03, 2026 03:07 pm ISTRatan Gupta नई दिल्ली, पीटीआई
बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक रिहायशी मकान में छोटे एलपीजी सिलेंडर के विस्फोट से 2 बच्चों और 3 महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए।

बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक रिहायशी मकान में छोटे एलपीजी सिलेंडर के विस्फोट से 2 बच्चों और 3 महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धमाका तीसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में हुआ, जहां किराएदार परिवार के चार सदस्य रहते थे।

गैस सिलेंडर धमाके में 7 लोग घायल

सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर जल्द काबू पा लिया गया और घायलों को तुरंत बुराड़ी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, तीसरी मंजिल पर मौजूद एक महिला और दो बच्चों सहित कुल पांच लोग सीधे विस्फोट की चपेट में आकर घायल हुए। वहीं, दूसरी मंजिल पर रहने वाली दो महिलाएं भी धमाके के असर से जख्मी हो गईं।

तेज धमाके सम चल गई अफरा-तफरी

तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने बताया कि सिलेंडर फटने के कारणों की जांच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई। जांच के निष्कर्ष के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

