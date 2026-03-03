दिल्ली के स्वरूप नगर में रिहायशी मकान में फटा गैस सिलेंडर, 2 बच्चों समेत 7 घायल
बाहरी उत्तरी दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में मंगलवार सुबह एक रिहायशी मकान में छोटे एलपीजी सिलेंडर के विस्फोट से 2 बच्चों और 3 महिलाओं समेत सात लोग घायल हो गए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि धमाका तीसरी मंजिल पर स्थित एक कमरे में हुआ, जहां किराएदार परिवार के चार सदस्य रहते थे।
गैस सिलेंडर धमाके में 7 लोग घायल
सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग पर जल्द काबू पा लिया गया और घायलों को तुरंत बुराड़ी स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार, तीसरी मंजिल पर मौजूद एक महिला और दो बच्चों सहित कुल पांच लोग सीधे विस्फोट की चपेट में आकर घायल हुए। वहीं, दूसरी मंजिल पर रहने वाली दो महिलाएं भी धमाके के असर से जख्मी हो गईं।
तेज धमाके सम चल गई अफरा-तफरी
तेज धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने बताया कि सिलेंडर फटने के कारणों की जांच की जा रही है और यह भी देखा जा रहा है कि कहीं किसी प्रकार की लापरवाही तो नहीं हुई। जांच के निष्कर्ष के आधार पर कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
