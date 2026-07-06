29 साल पुरानी हत्या... न फोटो, न डिजिटल रिकॉर्ड, फिर कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
दिल्ली पुलिस ने 1997 के एक हत्या के मामले में करीब 29 साल से फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खास बात यह है कि उस समय न सीसीटीवी थे और न ही डिजिटल रिकॉर्ड। पुलिस ने स्थानीय खुफिया जानकारी, तकनीकी निगरानी और दोबारा शुरू की गई जांच के दम पर आरोपी को लखनऊ से पकड़ने में सफलता हासिल की।
आज के दौर में किसी अपराध की जांच में सीसीटीवी कैमरे, मोबाइल लोकेशन और डिजिटल रिकॉर्ड बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन सोचिए, अगर कोई मामला उस समय का हो, जब ये सुविधाएं मौजूद ही नहीं थीं या फिर कातिल, आरोपी से जुड़े ये सबूत न हों, तब करीब तीन दशक बाद आरोपी तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा। दिल्ली पुलिस ने ऐसा ही कर दिखाया है।
करीब 29 साल पुराने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद फहीम उर्फ अली भाई को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया है। इस गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने अपनी सबसे पुराने लंबित हत्या के मामलों में से एक को सुलझाने का दावा किया है।
1997 में हुई थी हत्या
यह मामला 14 मार्च 1997 का है। उस समय पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर स्थित टीसी कैंप के एक कमरे से एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। जांच में मृतक की पहचान शरीफ हसन खान के रूप में हुई, जो उत्तर प्रदेश के तत्कालीन फैजाबाद (अब अयोध्या) के रहने वाले थे और दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित एक कपड़ों की दुकान में काम करते थे।
जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि मोहम्मद फहीम और शरीफ हसन खान एक-दूसरे को जानते थे। आरोप है कि पैसों की चोरी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ। इसी दौरान फहीम ने लोहे की रॉड से हमला किया और फिर रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद उसने शव को लकड़ी के पलंग के बॉक्स में छिपा दिया और फरार हो गया।
आखिर कैसे मिला आरोपी?
पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि यह मामला करीब तीन दशक पुराना था। उस समय न सीसीटीवी कैमरे थे, न मोबाइल लोकेशन ट्रैकिंग और न ही आधुनिक डिजिटल डेटाबेस। आरोपी की हालिया तस्वीर या पुख्ता पहचान संबंधी रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं थे।
क्राइम ब्रांच ने इस पुराने केस की दोबारा जांच शुरू की। टीम ने आरोपी के पैतृक गांव में स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई। जांच में पता चला कि वह जिंदा है और कभी-कभी गांव आता है। इसके बाद पुलिस ने कई महीनों तक तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी। आखिरकार 3 जुलाई को पुलिस ने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार कर लिया।
नाम बदलकर काटे 29 साल
पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, वारदात के बाद वह नागपुर भाग गया और अगले 29 वर्षों तक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग शहरों में छिपकर रहा। इस दौरान उसने अपनी पहचान बदलकर ‘अली भाई’ नाम अपना लिया और प्लास्टर ऑफ पेरिस (POP) कारीगर के रूप में काम करता रहा।
गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपना ठिकाना बदलता रहा। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पुराने मामलों की दोबारा जांच और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से कई वर्षों से लंबित मामलों को भी सुलझाया जा सकता है। यह मामला उसी का एक बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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